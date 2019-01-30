دوليه

أضم اتلتيكو مدريد، وصيف البطل وثاني الدوري الإسباني، أول من امس المهاجم الدولي ألفارو موراتا من تشلسي الإنكليزي بموجب عقد إعارة لموسم ونصف.

وسيدخل الفارو الذي دافع عن ألوان اتلتيكو مع الفرق السنية قبل الأنتقال الى جاره ريال مدريد، في منافسة مع الفرنسي أنطوان غريزمان والإسباني الآخر دييغو كوستا.وكان موراتا الذي سيدافع عن ألوان الفريق الأول في نادي العاصمة لموسم ونصف، أجرى أول من امس الزيارة الطبية الروتينية التي تسبق عادة توقيع العقد، وقال اللاعب البالغ 26 عاما أمام عدسات الكاميرات «كل شيء سار على ما يرام»، معلنا بذلك اقتراب انتقاله رسميا، حسب الصحافة التي نشرت صورا للاعب خارجا من عيادة نادي العاصمة.

وكان موراتا (27 مباراة دولية و13 هدفا) الذي نشأ في ريال مدريد، سيمثل مستقبل منتخب اسبانيا حسب المدرب السابق فيسنتي دل بوسكي، لكن يبدو أن سقف رأس الحربة وصاحب الجسم الرياضي (1,89 م و85 كلغ)، القوي والسريع، تحدد بعد انتقاله الى تشلسي في 2017 مقابل 80 مليون يورو.

ووصف المهاجم الإسباني موسمه اللندني الأول ب»الكارثي»، وكلفه الغياب عن تشكيلة المنتخب المشارك في مونديال روسيا 2108. كما أنه لم يسجل هذا الموسم سوى خمسة أهداف في 16 مباراة خاضها تحت اشراف المدرب الإيطالي الجديد ماوريتسيو ساري.وبات انتقال مهاجم من العيار الثقيل الى تشلسي هو الأرجنتيني غونزالو هيغواين على سبيل الإعارة من ميلان الإيطالي، يشكل له تهديدا مباشرا فقرر العودة الى بلاده والعمل على إعادة انطلاقته من بوابة اتلتيكو الذي مثله مع فرق الشباب لفترة قصيرة قبل الالتحاق بمركز التأهيل التابع للفريق الملكي.

