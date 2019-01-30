محلية

نجاح الكويت في احراز لقب كأس ولي العهد بعد فوزه على القادسية 1 - 0 أول من أمس، مستحق لأنه أستطاع ان يفرض شخصيته على خصمه متبعا أسلوبا مثاليا في كيفية التعامل مع منافسيه في المواجهات النهائية.

والابيض يمتلك مقومات عدة تجعله ان يكون بتلك الصورة منها حالة الاستقرار التي يعيشها سواء من ناحية اللاعبين وتقاربهم بمستوياتهم الفنية مما سهل كثيرا من مهام المدرب محمد عبدالله في كيفية التعامل مع مجريات المباراة من خلال ممارسة الضغط على الخصم وعدم منحه الفرصة في التصرف بالكرة مع تكليفه للسوري حميد ميدو والمغربي عصام العدوه في التمركز بالوسط امام خط الدفاع لان يدرك ان خصمه يعتمد على كثرة التمرير والتحضير ومن ثم اسناد الجانب الهجومي في افتكاك الكرة معتمدا على تحركات فيصل الحربي الذي اجاد لحد كبير في شغل المساحات مع تقدم طلال فاضل وتحرك العاجي جمعه سعيد في المقدمه مما أربك دفاعات الخصم وتهيأت اكثر من فرصه امامه كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة.

والاهم من ذلك ان الابيض يمتلك هوية الفريق البطل القادر على حسم المواجهات مهما كان الخصم في البطولات المحلية باعتبار أن تتوفر لديه منظومة متكاملة تعمل وفق رؤية لمدى طويل وليست وقتية وهذا يعود بالمقام الاول لادارة النادي برئاسة خالد الغانم الذي يتولى شؤون اللعبة منذ عدة سنوات،حيث عمل على توفير كل سبل النجاح امام اللاعبين من خلال الدعم المعنوي والمادي والتعاقد مع محترفين يخلقون الفارق والسعي لخلق جو مثالي امام الفريق لكي يكون قادر على احراز البطولات.

ومن الطبيعي ان يكون عطاء لاعبي الابيض مغايرا للاخرين، وما كأس ولي العهد الا أول الغيث في الموسم الحالي حيث تبقى بطولة الدوري مجرد مسألة وقت خصوصا انه يتصدر ترتيب الفرق بعد مضي 11 مباراة. فمن تتوفر لديه تلك الأجواء من المؤكد أن يدفع اللاعبين الى ترجمتها الى بطولات تاركا للاخرين «التحلطم» حيث توقفت لديهم ساعة العمل بينما العطاء لدى الابيض لايعترف بالمعوقات طالما هناك من يدفع ويخطط وفق منهجية مدروسة فلابد ان يمضي نحو منصات التتويج ولايلتفت للوراء.

