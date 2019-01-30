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يعد فقدان القادسية للقب كأس ولي العهد بعد خسارته امام الكويت 0-1 أمرا متوقعا وليس فيه اي مفاجأة ويأتي ذلك بفعل الوضع الذي يعاني منه الفريق. وما يقدمه الاصفر من نتائج ومستوى متذبذب طوال المباريات التي خاضها في الموسم الحالي تشير الى أن الفريق لن يكون قادرا على تحقيق رغبات جماهيره وما ظهر عليه القادسية في المباراة النهائية اثبت ان نقاط الخلل متعددة لن تقف على عنصر بذاته. فلا يعقل ان فريقاً بهذا العدد الكبير من اصحاب الخبرة بقيادة بدر المطوع وصالح الشيخ وعامر معتوق وخالد القحطاني وسلطان العنزي وخالد محمد ابراهيم ليس قادرا على توظيف خبراتهم وامكانياتهم بالشكل الايجابي، بما ان المدرب ايوين مارين فقير من الناحية الخططية وفكره «جامد».

وندرك تماما ان اللاعبين لن يلتفتوا بالاصل الى ما يطلبه منهم المدرب وهذا مايبرهنه الاسلوب الذي يتبعه اكثر اللاعبين في الملعب باستحواذهم على الكرة اغلب الاوقات والاكثار من التمرير دون ان يكون هناك بناء هجمة سريعة او التحويل المباشر في منطقة الجزاء للمهاجمين فاغلب الكرات تظل تدور في وسط الملعب بعيدا عن مكامن الخطورة وهذا ما سهل من مهام لاعبي الخصم في اجهاض تلك المحاولات الاستعراضية.

فلو كان هناك مدرب فعلا يرى ذلك الاصرار من لاعبيه على الاسراف باللعب السلبي لكان تحرك واجرى تغييرا على النهج ولكن قوة اللاعبين هي الحاضرة، وما مارين الا «مدرب بالاسم» وليس لديه اي تفكير ايجابي.

فمن غير المنطقي ان يبقي المحترفين على دكة البدلاء ومن ثم يشركهم دفعة واحدة ويطلب منهم ان يغيروا النتيجة وهذا به ظلم للمحترفين الذين يعرفون في قرارة انفسهم انهم غير مرغوب بهم من المدرب ذاته قبل ومن زملائهم اللاعبين وطالما ان الثقة مهزوزة فلا يمكن لاي منهم ان يحدث الفارق.

واتضح ما قدمه الفريق من مستوى متواضع ان المعسكر التدريبي كان سلبيا على الفريق حيث كان اكثر من لاعب غير قادر على العطاء وليس لديه القدرة على التحمل وأوضح مثال حالة عامر معتوق الذي بدا متهالكا، وعبدالله ماوي واحمد الظفيري اللذين سجلا حالة غياب مع مرتبة الشرف وخالد القحطاني الذي لم يكن حاضرا جريا على العادة.

وكل هذا اظهر ان اللياقة غير مكتملة لدى عناصر الفريق ومن ثم التدريبات والمباريات التي خاضها الفريق حلال المعسكر التدريبي في قطر انهكت اللاعبين في المواجهة الرسمية ولايعفي ذلك من حالة الفوضى والارتجالية التي تسود صفوف الفريق.

وهذه المعاناة التي يعيشها الاصفر يتحمل مسؤوليتها بشكل مباشر مجلس ادارة النادي فهو ليس بقادر على معالجة الوضع وتركت «الحبل على الغارب»، لا من محترفين ولامن دعم للاعبين ولامن تجديد دماء الفريق بالابقاء اللاعبين الكبار ولامحاسبة للمدرب مارين بالرغم من اصراره على نفس الاخطاء مع التبرير باعذار واهية لاتنطلي على المتابع وخسارة نهائي كأس ولي العهد تبعاته ستكون باهظة على الاصفر الذي سيدخل عالم الضياع أكثر مما هو عليه.

