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قال أمين السر العام في نادي الكويت وليد الراشد أن ناديه سيقدم مكافات مجزية للاعبين بعد فوزهم بلقب كأس ولي العهد الاول من امس بتغلبهم على القادسية 1-0 في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد جابر.

وعن قيمة المكافات قال: «مجلس الادارة سيحدد المكافات للاعبينا الابطال الذين نجحوا في تحقيق لقب غال بعد تعب ومجهود في الموسم الحالي وفي هذه البطولة خاصة».

من جانبه أعلن عضو مجلس ادارة نادي الكويت عبد العزيز الحساوي تقديم مكافاة مالية قدرها 100 ألف دولار للاعبي الكويت بعد تتويجهم باللقب متمنيا لهم مزيدا من التوفيق وواعدا بمزيد من المكافات في الاستحقاقات المقبلة.

من جهته أكد قائد الابيض حسين حاكم جدارة فريقه بلقب البطولة، معترفا في الوقت ذاته بأن الاصفر كان الافضل خلال الشوط الاول من المباراة رغم نجاح الابيض في تسجيل هدفه في الوقت بدل الضائع من هذا الشوط.

وشكر ادارة نادي الكويت على جهودها منذ بداية الموسم الحالي مؤكدا أنها وفرت كل ما يحتاجه الفريق من متطلبات سواء من محترفين او معسكرات خارجية اسهمت في صقل مستوى اللاعبين. في السياق ذاته أفاد فيصل زايد صاحب هدف المباراة الوحيد بانه سعيد جدا بتحقيق لقبه الاول مع الابيض متطلعا الى تحقيق ثلاثية مع الفريق عبر حسم لقبي الدوري وكأس الامير. واشاد بالدعم والمساندة الكبيرة التي يتلقاها من زملائه في الفريق منذ بداية الموسم متطلعا الى تقديم المزيد لنادي الكويت في الفترات المقبلة بالتعاون مع زملائه اللاعبين. وفي الختام ذكر لاعب الكويت طلال جازع أن تحقيق لقب كأس ولي العهد فتح شهية الابيض لتحقيق مزيد من البطولات في الموسم الحالي مهديا اللقب الى جمهور الابيض وادارته خاصا بالذكر رئيس النادي خالد الغانم.

