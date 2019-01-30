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عبدالله: لاعبونا على قدر المسؤولية


ذكر مدرب الكويت محمد عبدالله أن جمهور النادي كان مميزا بحضوره الاول من امس ومساندته للابيض حتى تحقيقه للقب متمنيا من الجمهور ان يظل خلف الابيض في الاستحقاقات المقبلة. ووجه كلامه للاعبي نادي الكويت قائلا: «كنتم أبطالا داخل الملعب ونفذتم الخطة كما أرداها الجهاز الفني فلكم منا كل شكر وتقدير، تستحقون اللقب وتستحقون مزيدا من الالقاب لأنكم على قدر المسؤولية». وأثنى بشكل خاص على مستوى العاجي جمعة سعيد مؤكدا أنه كان عنصرا فعالا في المباراة وأنه من افضل محترفي الموسم الحالي على مستوى الدوري المحلي متطلعا الى مزيد من التألق منه في الاستحقاقات المقبلة.


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