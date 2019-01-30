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هنأ وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري نادي الكويت بتتويجه بلقب بطولة كأس ولي العهد، معربا عن خالص تبريكاته للأبيض على هذا الانجاز متمنيا حظا اوفر لنادي القادسية في البطولات المقبلة. كما اعرب عن خالص الشكر والتقدير لسمو ولي العهد الشيح نواف الاحمد على تفضل سموه برعاية وحضور المباراة النهائية للبطولة. من ناحيته، رفع د. حمود فليطح مدير عام الهيئة العامة للرياضة أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو ولي العهد بمناسبة نجاح المباراة النهائية لكأس سموه التي جمعت الكويت والقادسية مساء الأول من امس. وقال: «سعادتنا الحقيقية كرياضيين بتواجد سموه بيننا في لمسة أبوية ترجمت ما دأبت عليه القيادة السياسية الرشيدة بالتوجيه الدائم بضرورة العمل على تحقيق تطلعات الشباب وآمالهم وهو ما نعمل عليه في الهيئة». وقدم فليطح التهنئة لمجلس ادارة نادي الكويت واللاعبين والجهاز الفني والاداري على تحقيق كأس ولي العهد خلال الموسم الحالي، واكد ان الجميع فائز في تلك المباراة بمصافحة سمو ولي العهد، وتمنى فليطح التوفيق لفريق القادسية في الاستحقاقات المقبلة، وباقي الاندية الرياضية فيما تبقى من منافسات الموسم الحالي.

