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حقق الجواد الأشرس لاسطبل الدعية بقيادة فيصل كأس وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة محمد الجبري، بعد تفوقه في سباق التكافؤ على مسافة السرعة 1000 متر وبفارق ثلاثة أطوال عن الجواد تراحيب لاسطبل الدعية بقيادة علي ضمن سباقات الخيل في نادي الصيد والفروسية اول من امس.

وفاز الجواد راس مال لاسطبل الجفيدان بقيادة الفارس البرازيلي سالس بكاس شركة الجزيرة العقارية المخصصة لسباق التكافؤ على مسافة 1800 متر، فيما فاز الجواد زاهي لناصر الهيفي بكاس مركز الجواد العربي المخصصة للجياد العربية على مسافة 1800 متر أيضا. وتفوق الجواد براق الدعية لاسطبل الدعية بقيادة علي بالشوط الثالث المخصص للمبتدئات علي مسافة 1200 متر.

