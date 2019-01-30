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يسعى الجهراء الى تعويض خسارته في الجولة الماضية عندما يلتقي القرين في 05:00 مساء اليوم على صالته ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية القوية في بطولة درع الاتحاد لكرة السلة والتي تشهد ايضا مواجهة آخرى تجمع الشباب مع الصليبخات في 07:00 على الصالة ذاتها، فيما يلعب في المجموعة الأولى القادسية مع التضامن في 05:00، والعربي مع الساحل في 07:00، وتقام المباراتان على صالة فجحان المطيري.

ويتصدر كاظمة والقرين المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط لكل منهما ويأتي الجهراء والكويت بعدهما بـ 3 نقاط ثم الصليبخات والشباب بنقطتين. وفي المجموعة الأولى يتصدر القادسية والنصر الترتيب برصيد 4 نقاط ثم الساحل واليرموك 3 نقاط، والعربي والتضامن نقطتان لكل منهما.

وينص نظام البطولة على تأهل اول فريقين من كل مجموعة الى نصف النهائي حيث يلعب الأول في المجموعة الأولى مع الثاني في المجموعة الثانية والعكس في نصف النهائي ويتأهل الفائزان الى المباراة النهائية.

