الأزمنة و الأمكنة

هذا موجز مهم يتناول جزءاً من تاريخ الكويت، وقد جرى حوله بحث، وتمت عليه مراجعة، وشهدت له مراجع كثيرة، وقد حرصت على الاختصار وعدم الإطالة حتى تسهل العودة إليه عند الاستفسار عن أي حادث من الأحداث التي مرت بالبلاد منذ نشأت.

ويلاحظ أن هذا الموجز ينتهي عن شهر أغسطس لسنة 1990م، حين جرى احتلال العراق الغاشم للكويت.

ونأمل أن نعود -مرة أخرى- إلى استكمال السنوات التي لحقت هذه السنة، حتى نتمكن من متابعة تاريخ الوطن وسرد الأحداث التي تمر به أولاً فأولا دون توقف.

ولابد وأن نشير إلى أن كثيرا من الأحداث المذكورة هنا قد سبق الاطلاع عليها من البعض في بعض المراجع، ولكننا قصدنا في هذا المقال إلى الإيجاز ووضع كافة المعلومات في إطار واحد.

ومن هنا نبدأ:

مرت بالكويت أحداث كثيرة منذ نشأتها في سنة 1613 وحتى الآن، وجدير بنا هنا ان نذكر المهم منها متمشين مع التسلسل التاريخي لهذه الأحداث:

1- في سنة 1613م نشأت الكويت، وبقيت الفترة من هذا التاريخ إلى سنة 1718م مجهولة لم يكتب عنها أحد إلا إشارات من أقوال متناثرة في بعض الكتب، وعلى ألسنة بعض الرحالين، ويتناول كتابنا: «الكويت تواجه الأطماع» بعضا من تاريخ هذه الفترة، مستمدا من مجمل تلك الأقوال التي وصلت إلينا من عدة طرق».

2- في سنة 1718م تم اختيار الشيخ صباح بن جابر، حاكما للكويت وكان محمود السيرة متبعا للحق، ولكن التاريخ لم يذكر عن أمور حياته «انظر الكويت تواجه الأطماع ص 40».

3- في أعقاب وفاة والده الشيخ صباح بن جابر تولى الحكم الشيخ عبدالله بن صباح سنة 1776م وفي عهده اتسعت تجارة الكويت وامتدت حتى وصلت السفن إلى الهند والمليبار، وكان رجلا حازما قريبا إلى الحق، توفي سنة 1814م وفي عهده حدثت معركة مشهورة تسمى معركة الرقة، وكان بنو كعب الذين يسيطرون على المحمرة في ذلك الوقت قد تحركت اطماعهم بالكويت، فخرجوا قادمين إليها من أجل احتلالها والقضاء على نظامها ولكن أهل الكويت خرجوا إلى السفن المعادية، والتقوا معها في منطقة الرقة بالقرب من جزيرة فيلكا، واستطاعوا القضاء على أغلب سفن أعدائهم، ثم رجعوا فائزين.

وفي عهد الشيخ عبدالله بن صباح -ايضا- تم بناء أول سور للبلاد، بعد أن اتسعت وكثر أعداؤها، هذا السور هو السور الأول من حيث الشكل، وقد سبقه سور غير متكامل هو عبارة عن جدران تسد بعض الفتحات التي تطل على جنوب البلاد، وموضع هذه الجدران التي سميت سورا يبدأ من شرقي المسجد الكبير مارا بمسجد السوق ومسجد الحداد ومسجد العدساني، إلى فريج سعود عند مسجد مديرس الحالي، يقول الشيخ يوسف بن عيسى عن بناء السور الأول المتكامل: «وكان أوله من الجهة الشرقية جناح نقعة ابن نصف الشرقي، وآخره من جهة الغرب جناح نقعة سعود القبلي، ثم زيد هذا السور في زمن جابر بن عبدالله من الجهة الغربية فصار آخره من جهة الغرب جناح نقعة ابن عبدالجليل الشرقي، وقد جعلوا للسور ستة أبواب: فالأول من جهة الشرق يسمى «دروازة ابن بطي» وهو شرقي بيت ابن نصف، والثاني «دروازة القروية» وهو يقابل محلة القناعات من جهة الجنوب، والثالث يسمى «دروازة آل عبدالرزاق» في جنوب المسجد الآن، والرابع «دروازة الشيخ» وهو محل الصنقر ويسمى محل ابن دهيمان دروازة الشيخ أو الشيوخ وهي في المكان المسمى الصنقر، في نهاية السوق الداخلي الجنوبي ضمن الساحة المعروفة الآن بساحة الصرافين، شرقا عنها. واستمر في ذكر ما يتعلق بالسور بعد ذكر «الصنقر» قوله: «والخامس دروازة السبعان» وهو شرقي بيت ابن بحر حوالي مدرسة البنات الآن.

والسادس يسمى «دروازة الدر» وهو بقرب مسجد الصقر، ويقال إن جنوبي بيت عثمان الراشد باب يسمى: «دروازة الفداغ»، ودروازة الفداغ التي ذكرها هنا هي المجاورة لمدرسة البنات القبلية التي لايزال مبناها قائما، اما دروازة السبعان فهي بعيدة عن هذه المدرسة.

4- بعد وفاة الشيخ عبدالله بن صباح في سنة 1814م، تولى الحكم ابنه الشيخ جابر الأول وكان مقيما بالبحرين، فعين الشيخ محمد السلمان نائبا عنه إلى أن حضر وتمت مبايعته، وكان هادئ الطبع عاقلا، يحب شعبه، ويطعم الطعام حتى اشتهر بجابر العيش لكرمه، توفي سنة 1859م وفي عهده شاركت الكويت بأول مجهود حربي خارج حدودها إذ أقدمت على إرسال جنودها إلى المحمرة لتأديب بني كعب بناء على التماس من الحكومة العثمانية، إذ «إن قبيلة بني كعب طردت جند الحكومة العثمانية من المحمرة فهب جابر لاستردادها من أيدي الغاصبين».

وقد كان الاهتمام بهذا العمل من أجل تحقيق رجاء تلك الدولة من جهة، ومن أجل الرد على الاعتداء الكعبي الذي تم في عهد الشيخ عبدالله بن صباح على الكويت.

وفي عهده خرج -ايضا- إلى محاربة إحدى القبائل التي تعيش في الجهة الشرقية من شط العرب وهم «النصار» في موقع يقال له البريم، وذلك لأن هؤلاء قتلوا رجلا كويتيا، وقد هزم النصار، وعاد الجيش الكويتي منتصرا.

وفي عهده جدد السور الأول، إذ هم -في عهده- بندر السعدون بغزو الكويت يقول عبدالعزيز الرشيد «ولكن الكويتيين بعزيمتهم اهتموا بإصلاح السور ليقيهم صدى اعتدائه فتركوه في وقت قريب سورا منيعا، وكانوا في أثناء اشتغالهم بإصلاحه يرتجزون بقول شاعرهم النبطي:

قِلْ لبندر قِل له

لا يغره ماله

الاطواب جرت له

والسور يبنى له

(الاطواب جمع طوب وهو المدفع)

وما كان من بندر بعد أن ألم بما جرى، وعلم بحماس الكويتيين إلا أن ينزل عن صهوة عزمه، ويترك الكويت وشأنها».

5- في سنة 1958م تولى الحكم الشيخ صباح بن جابر بعد وفاة أبيه، وكان يساعد والده ويحمل عنه جزءا من أعباء الحكم، ولما كبر والده آلت الأحكام إليه، وكانت أيامه أيام صفاء ورغد من العيش وقد توفي سنة 1866م، ولم تحدث في عهده أحداث ذات بال.

6- بعد وفاة الشيخ صباح بن جابر ولي الحكم ابنه الأكبر الشيخ عبدالله بن صباح، يشاركه أخوته الثلاثة محمد ومبارك وجراح في حمل مسؤولية العمل، وقد وزعت أعباء الحكم عليهم كل له اختصاصه.

وكان عبدالله حسن السيرة، هادئ الطباع، دمث الأخلاق، توفي سنة 1892م، ولم تحدث في عهده أحداث مهمة، سوى ما حصل في شهر رجب من سنة 1289 هـ «1872م» حين نزلت أمطار غزيرة على البلاد تسببت في هدم كثير من المنازل وقد سميت هذه السنة «الرجبية» وسنة هدامة.

وفي عهده سنة 1871م حدثت حادثة شهيرة وهي غرق عدد من سفن السفر الكويتية في إعصار مدمر بين عمان والهند وقد سميت هذه السنة: سنة الطبعة.

وفي سنة 1886م سُكَّت أول عملة كويتية نحاسية، وكان ذلك محليا، ولاتزال عينات منها محفوظة في متحف الكويت.

7- ولي الحكم بعد عبدالله أخوه الشيخ محمد بن صباح، وكان موصوفا بالأمانة والعفة، وكان متدينا محبا لشعبه حريصا على أن تسود روح الألفة بين الجميع.

8- بعد محمد الصباح تولى الحكم أخوه الشيخ مبارك الصباح، وقد أبرز هذا الحاكم اسم الكويت في الخارج، وكانت له اتصالات عديدة، واستقبل كثيرا من المندوبين الذين أرسلتهم دولهم بغية الاستفادة من بعض الامتيازات التي تتيحها الكويت، وهو الذي وطد حدود الكويت وسهر على استقلالها وتقدمها.

9 - وفي عهده بتاريخ 17/9/1901م حدثت حادثة مهمة كان لها أثرها في تاريخ الكويت وهي: معركة الصريف وقد كان الشيخ مبارك قد خرج مع ابن سعود، وعدد كبير من جيشه، وبعض القبائل العربية، لمهاجمة ابن رشيد أمير حايل في ذلك الوقت، وذلك رداً على الاستفزازات التي كان يقوم بها ضد الكويت، ولأسباب مختلفة، كانت بداية الحرب لصالح الجيش الكويتي ومن معه، ثم دارت الدائرة عليهم، وتشتت هذا الجيش، وعادت فلوله مهزومة إلى الكويت وقد عاد الشيخ مبارك سالماً، وكان الأهالي في غاية الضيق حزنا على قتلاهم وعلى ما حل بوطنهم ولكن الشيخ مبارك بهمته المعهودة سرعان ما تلافى آثار هذه الهزيمة، وعاد قوياً كما كان.

10 - وفي سنة 1907م حدثت معركة هدية وهي معركة مشهورة في تاريخ الكويت.

11 - وفي سنة 1903م زار الكويت أحد كبار المسئولين البريطانيين وهو اللورد كيرزون حاكم الهند، ونائب الملك، وقد حضر باسطول كبير، فأقام له الشيخ مبارك استقبالاً لائقاً، واحتفى به احتفاء كبيراً، وقد رغب مبارك في أن يحقق عدة أغراض خلال هذه الزيارة، منها أن ينتهز الفرصة ليقدم ما يريده من طلبات إلى الجانب البريطاني، ومنها ان يرى هذا الرجل المهم مدى إمكانات البلاد ومبارك شخصياً، وقد تركت هذه الزيارة أثراً نفسياً كبيراً عند الضيف وتبعتها أمور أخرى لصالح البلاد. وفي عهده تم إبرام الاتفاقية المرقمة 36 بين بريطانيا والكويت وذلك في سنة 1899م، وهي الاتفاقية التي ألغيت فيما بعد في 19/6/1961م، وقد كفلت تلك الاتفاقية حماية الكويت من الأخطار واستمرارية الحكم في وارثيه في مقابل ألا يتعاقد الشيخ أو يتفق على أي أمر مع دولة أخرى إلا بعد التشاور مع بريطانيا.

وينبغي أن نضيف إلى ما ذكرناه من أعمال الشيخ مبارك الصباح أعمالاً أخرى قام بها وكان لها أثرها في تقدم الكويت واستقرارها، ومن ذلك:

- انجز اتفاقية البريد، فصار الاتصال بالعالم سهلاً عن طريق هذه الوسيلة التي حَرَمَت البلاد سنين طويلة من ذلك.

- اهتم بمسألة مياه الشرب، فكان يدعم الجهود التي تبذل في جلب المياه من شط العرب، وأضاف إلى ذلك قيامه بشراء ماكينة لتحلية مياه البحر.

- شجع التجارة، واهتم بالسفن الشراعية العابرة إلى الهند وأفريقيا، وقام بافتتاح مكاتب هناك مما جعل عدداً من تجار الكويت ينشؤون لهم مكاتب مشابهة.

- تنظيم الجمارك، ووضع أسس صارمة لتطبيق نظامها.

- كان الأمن -في وقته- سائداً في جميع أنحاء الكويت بل كان يتابع هذا الأمر بنفسه حتى ضرب المثل بالكويت في هذا الشأن.

- نشأت في عهده أول مدرسة نظامية هي المدرسة المباركية.

12 - بعد وفاة الشيخ مبارك الصباح في سنة 1915م تولى الحكم ابنه الشيخ جابر، وكان رجلاً حليماً، سليم الصدر، لا يعرف الحقد، أعفى أهل البلاد من كثير من الالتزامات المالية، وكانت يده مبسوطة بالخير لكل الناس.

أهم الأحداث في عهده الاجتماع الذي تم مع السير بيرسي كوكس الذي كان مندوباً لبريطانيا في العراق منذ سنة 1920 حتى سنة 1924م وكانت ولادته في سنة 1864م ووفاته في سنة 1937م، وبحضور الشيخ جابر والشيخ خزعل، والسلطان (آنذاك، الملك فيما بعد) عبدالعزيز آل سعود. وقد كان الغرض من هذا الاجتماع هو تنسيق المواقف تجاه العثمانيين الذين كانوا يخوضون الحرب آنذاك مع البريطانيين في العراق.

13 - بعد وفاة الشيخ جابر المبارك في سنة 1917م تولى الحكم أخوه الشيخ سالم المبارك، وكان رجلاً عاقلاً عفيفاً حليماً، يقرأ الكتب ويحب النقاش العلمي، وفي أيامه خفض رسوم الجمارك إلى 4% وأسقطها عن البضائع الصادرة إلى الخارج، وطهر البلاد من الفساد غيرة منه على الأخلاق الفاضلة.

وفي عهده استطاعت الكويت الاتصال بالخارج عن طريق التلغراف حيث بدأ الاتصال اللاسلكي بين الكويت والخارج حوالي سنة 1917م.

وفي عهده سنة 1920م بني سور الكويت الذي لا تزال آثاره قائمة حتى الآن تمثلها البوابات المنتشرة على طول شارع السور، وقد أسهم هذا السور في حماية البلاد، وسارع الأهالي إلى اقامته مشاركة منهم في حفظ أمن البلاد، وكان طوله خمسة أميال، وله أربعة أبواب، زيدت فيما بعد إلى خمسة.

وفي عهده سنة 1920م حدثت معركة الجهراء الشهيرة وقد كانت للرد على جيش ممن يسمون في ذلك الوقت الإخوان بقيادة فيصل الدويش، وقد قاد المعركة الشيخ سالم بنفسه، وشاركه عدد كبير من أبناء البلاد ومن أبناء أسرته على وجه الخصوص. وقد كانت نتيجتها اندحار المعتدين وتكبدهم الخسائر الكثيرة في الأموال والأنفس.

14 - وفي سنة 1921م توفي الشيخ سالم، فتولى الحكم بعده الشيخ أحمد الجابر، وكان رجلاً متواضعاً صبوراً على الشدائد، تعرضت البلاد في عهده إلى مشكلات كثيرة ولكنه تصدى لها بما عرف فيه من حنكة ودراية في طرق تسيير الأمور.

وكان قد زار لندن تلبية لدعوة من حكومتها في أعقاب انتهاء الحرب العالمية الثانية، ووصلها في أكتوبر سنة 1919م ولقي احتفاء كبيرا، واطلع على كثير من معالم تلك البلاد.

وفي عهده أرسلت أول بعثة للدراسة في خارج البلاد ضمت سبعة من الشبان الكويتيين، فكانت بداية لبعثات مماثلة لاحقة.

وفي عهده أنشئ المجلس التأسيسي سنة 38-1939م وضم عدداً من أبناء البلاد، ولكن هذا المجلس لم يعمر طويلاً، وكما قال الشيخ عبدالعزيز الرشيد: «تضاربت الأقوال فيمن هو الملوم على إحباط هذا المشروع، ومن الذي تلقى عليه المسئولية في احباطه، أما انا وقد كنت واحداً من أهل ذلك المجلس فإني أنزه سمو الأمير عن المسئولية، وقد عرف إخواني الفضلاء على من تكون المسئولية من أهل المجلس».

وفي عهده بنيت ثاني مدرسة نظامية في الكويت سنة 1921م، وسميت «المدرسة الأحمدية» تيمنا باسمه وقد قدم لها كل الدعم وأسهم إسهاما ماديا ومعنويا في قيامها.

وفي 2 من ديسمبر سنة 1922 تم عقد اتفاق حدودي بين الكويت والمملكة العربية السعودية تم الاتفاق فيه على تحديد الحدود بين البلدين وهو الاتفاق الذي اطلق عليه اسم اتفاق العقير لأن الاجتماع الذي تمخض عنه هذا الاتفاق تم في منطقة العقير، شرقي المملكة العربية السعودية.

وفي عهده سنة 1927م تم إنشاء أول مطار في الكويت، وقد حطت به أول طائرة عام 1928م.

وفي عهده - ايضا - تم تأسيس بلدية الكويت وافتتح أول بنك في البلاد سنة 1942 وأنشئ بيت الكويت في القاهرة سنة 1945م ليرعى طلاب البعثات الكويتية هناك.

وتم تصدير أول شحنة من النفط الخام الكويتي في 30/6/1946. وتأسست أول مطبعة في الكويت 1947.

وفي عهده ظهر النفط وذلك في سنة 1938م. وقد كان التنقيب عن النفط قد بدأ قبل الحرب العالمية الثانية في منطقة بحرة في شمالي البلاد، سنة 1936م، ثم انتقل البحث إلى منطقة برقان في جنوبي العاصمة، وهنا ظهرت بوادر النفط في سنة 1938 كما ذكرنا آنفا، وبظهوره دخلت البلاد عصرا جديدا من الرفاهية والتقدم.

وفي عهده دعت بريطانيا إلى عقد مؤتمر يضم ملك الحجاز، وسلطان نجد، وامير المحمرة، وملك الأردن، وملك العراق، وذلك لبحث المشكلات الدائرة بين هذه الدول، وفي قصر دسمان بتاريخ 1924م بدأ الاجتماع بحضور الشيخ أحمد وتم عقد عدة اجتماعات، ومع أن المؤتمر لم ينجح في مهمته إلا أن الشيخ أدى كل ما يمكن من عمل في سبيل تيسير عمل المؤتمرين، وسهر على راحتهم حتى حان موعد رحيلهم.

وفي عهده حصلت معركة الرقعي سنة 1928م، وكان أحد زعماء قبيلة مطير

ويسمى(علي بن عشوان) قد هجم على موضع يعسكر فيه بعض المسلحين الكويتيين في منطقة أم الرويسات (غربي البلاد بمحاذاة وادي الباطن) وقد أصيب الفريقان بخسائر، ولكن رئيس الفريق الكويتي قتل فاستغل المهاجمون الفرصة، ونهبوا ما وصلت إليه أيديهم من إبل وغنم، وقد بادرت الحامية الكويتية التي كانت متعسكرة في الجهراء إلى ملاحقة الجناة وأرسلت إليهم ستين رجلا مسلحا، أدركوهم في منطقة الرقعي، وقد كان مع الكويتيين 12 سيارة هجموا بها على تلك المجموعة فأبادت السيارات عددا كبيرا منهم، وكان من سوء الطالع أن جرح قائد الحملة الكويتي الشيخ علي الخليفة الصباح، وتورطت بعض السيارات في الرمال، مما جعل أولئك المهزومين يعيدون الكرة على مهاجميهم الذي قاتلوا حتى نفدت ذخيرتهم، مما جعلهم صيدا سهلا في أيدي أعدائهم، فقتلوا عددا من الكويتيين غدرا بعد أن اعطوهم عهد الله وميثاقه بألا يمسوهم.

وفي عهده حصلت شركة نفط الكويت على حق امتياز التنقيب عن النفط واستخراجه. ولم يتم ذلك إلا بعد مشاورات طويلة وأبحاث متعددة وكان المتقدمون لهذا العمل كثيرين ولكن الشيخ احمد الجابر الصباح اختار افضل المتقدمين. وكان التوقيع على هذا الاتفاق في سنة 1934م. وهذه الشركة هي التي تولت إرسال أول شحنة من النفط.

وفي عهده - ايضا - تم عقد اتفاقية امتياز النفط في المنطقة المحايدة بالمشاركة مع المملكة العربية السعودية وذلك في سنة 1924م. وأنشئت شركة لنقل الأفراد بالسيارات بين الكويت وما جاورها بتاريخ 1926م.

ولم يرحل الشيخ أحمد الجابر عن دنيانا في سنة 1950م حتى شهد التقدم الذي عم البلاد وقرت عينه بما وصلته من رقي وشهرة عالمية بحيث أصبحت محط الأنظار.

وتولى بعده الشيخ عبدالله السالم الصباح، وفي عهده واصلت البلاد ازدهارها، واستطاع بما أوتي من حكمة أن يقودها إلى بر الأمان بعد ان تعرضت سنة 1961م إلى التهديد من قبل حاكم العراق - آنذاك - عبدالكريم قاسم، وبذل الشيخ عبدالله السالم كل الجهد لحماية وطنه معتمدا على الله ثم على شعبه، مستفيدا من الاتفاقية البريطانية - الكويتية التي ألغت اتفاقية سنة 1899م، وعلاقاته الطيبة مع الدول العربية بشكل عام والمملكة العربية السعودية بوجه خاص.

وفي عهده انضمت الكويت إلى جامعة الدول العربية في 2/7/1961م وانضمت إلى الأمم المتحدة في 14/5/1963م، وأنشأ الشيخ عبدالله السالم المجلس التأسيسي في سنة 1961م حيث صدر في نهاية مدته دستور الكويت بتاريخ 11/11/1962م وجرت أول انتخابات لمجلس الأمة في نهاية سنة 1963، وكان قد تم تشكيل أول وزارة في عهد الاستقلال في يناير سنة 1962م.

وفي 1962م وضع المخطط الهيكلي لدولة الكويت.

وفي 1961م أصبح الدينار الكويتي هو العملة الرسمية للبلاد بدلا من الربية

الهندية.

وفي 19/6/1961م ألغيت اتفاقية 23/1/1899م الموقعة بين الكويت وبريطانيا

وحصلت الكويت على استقلالها.

وفي 7/9/1961م رفع علم الكويت الجديد على جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وفي 31/2/1961م تم إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية الذي أسهم في سد حاجات العديد من الدول العربية ودول العالم الثالث.

وفي 7/7/1965م تم تقسيم المنطقة المحايدة مناصفة بين الكويت والمملكة العربية السعودية.

وفي عهده نشأت الحركة التعاونية، وتطورت الحياة العامة في كل اتجاه، وتعددت الصحف اليومية، وتنامى العمل في الأجهزة الإعلامية الحكومية، وفي الخدمات التعليمية والصحية.

وفي سنة 1965م توفي الشيخ عبدالله السالم الصباح ليحل محله شقيقه الشيخ صباح السالم الصباح حاملا الشعلة التي أوقدها أخوه الراحل سائرا على دربه الطيب.

ففي سنة 1966 تم افتتاح جامعة الكويت رسمياً بحضور أمير البلاد.

ولما جاء عام 1967م أسهمت الكويت بإيعاز من أميرها في المجهود الحربي مادياً وعمليا، فأرسلت لواء من جيشها للحرب جنباً إلى جنب مع الأشقاء في مصر.

وافتتحت محطة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في 18 من أكتوبر سنة 1969م فانفتحت الكويت بذلك على العالم الواسع.

وشارك في مؤتمر القمة الذي عقد في القاهرة في سبتمبر من سنة 1970م إثر أحداث الأردن.

في 1/4/1969م افتتح بنك الكويت المركزي أبوابه وباشر أعماله.

في فجر يوم 20/4/1976م قامت القوات العراقية بهجوم مسلح على الأرضي الكويتية في موقعين كويتيين احدهما موقع الصامتة، وتوغلت تلك القوات مسافة ثلاثة أميال داخل الكويت، ولكن وقفة الكويت الرائعة بقيادة أميرها أعادت الأمور إلى نصابها.

وفي شهر يونيو من سنة 1975م اتفقت الكويت مع شركتي برتش بتروليوم وغلف من أجل الاستيلاء على حصتهما في شركة نفط الكويت. مما اعتبر تأميماً لصناعة النفط في البلاد.

وفي 1976م صدر قانون التأمينات الاجتماعية على أبناء الكويت.

وفي 1976م صدر قانون بإنشاء احتياطي الأجيال القادمة الذي ينص على اقتطاع نسبة 15 % من الإيرادات العامة للدولة، وحفظها للأجيال القادمة.

وبعد وفاة الشيخ صباح السالم الصباح في 31/12/1977م تولى الحكم سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح.

وفي عهده تمت انجازات كثيرة. منها إقرار النشيد الوطني في 25/2/1978م.

واجتمعت برعاية سموه قمة ضمت إليه رئيسي كل من اليمن الشمالي واليمن الجنوبي بغية إصلاح الحال فيما بينهما.

وأنشئت في 30/1/1980 مؤسسة البترول الكويتية التي تضم الشركات العاملة كافة في المجال النفطي بالبلاد.

وفي 25/5/1981م وقعت الكويت على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي 27/11/1984م انعقدت في الكويت القمة الخامسة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وفي 25/5/1985م نجا سمو الأمير من حادث اعتداء غادر تعرض له موكب سموه في أثناء توجهه إلى مكتبه.

وفي 8/6/1986م افتتح سمو الأمير المسجد الكبير الذي أصبح معلماً من معالم الكويت.

وفي 22/4/1990م صدر أمر أميري بإنشاء المجلس الوطني، وقد استمر هذا المجلس يؤدي عمله إلى ما بعد التحرير حيث حل نظراً لقيام الانتخابات العامة لمجلس الأمة وبدء الحياة النيابية.

وفي 2/8/1990م قام العراق باحتلال الكويت متنكرا لكل العهود والمواثيق، وكل ما قدمته له الكويت من مساعدات مادية ومعنوية، وقد قاد سمو الأمير البلاد في الداخل والخارج واستطاع بمؤازرة أبناء البلاد والأصدقاء والأشقاء ان يدحر الغزاة ويعيدهم الى حيث كانوا بعد مرور سبعة أشهر على احتلالهم أرض الوطن.

ولا ننسى في هذه المناسبة أن نذكر جهد اثنين من رجال الكويت الأوفياء إبان أزمة الاحتلال، فقد كانا ممن لم يتخلف عن القيام بدوره في الذود عن وطنه، وكانا سندا قويا لأمير البلاد الراحل رحمه الله.

الأول منهما هو الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح رحمه الله، فقد كان حاملا للواء التحرير بقلبه ويده، وكان يقابل كثيراً من المسئولين، ويوالي الأسفار في سبيل عرض قضية الكويت، ولم يجد إلى الراحة سبيلاً إلا بعد أن غادر بلادنا آخر جندي عراقي.

والثاني هو صاحب السمو أميرنا الشيخ صباح الأحمد الجابر الذي كان ممثلا للدبلوماسية الحقة، وكان يحضر اللقاءات والاجتماعات التي تعقد في أي مكان حيث يعرض قضية بلاده ويدعو إلى طرد المعتدين.

وكانت حججه بالغة وما كان يعرضه مؤثراً أدى إلى التقاء عدد كبير من دول العالم حول الكويت، لأن هؤلاء قد استمعوا إلى المنطق والعقل النير، واستجابوا للحق بعد أن اتضح لهم.

