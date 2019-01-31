مال وأعمال

كشفت بيانات مالية رسمية عن أن وزارة المالية حصلت 71.5% من إجمالي الرسوم والضرائب المقدر تحصيلها خلال العام المالي الحالي 2018/ 2019، حيث حصلت 393.836.693 مليون دينار من أصل 551 مليون دينار مقدرة حتى نهاية ديسمبر الماضي ( 10 أشهر من الموازنة الحالية).

واظهرت البيانات ذاتها أن الحكومة قدمت منحاً بواقع 3.397 مليارات دينار في 9 أشهر من الموازنة من اصل 5.243 مليارات دينار وبنسبة 64 % من إجمالي المقدر بالموازنة العامة. وأشارت البيانات الى ان المصروف من الاعانات خلال 9 أشهر من الموازنة لحالية بلغ 324.373 مليون دينار من اصل 531 مليوناً مقدرة وبنسبة 61%. فيما تعكف الحكومة في الوقت الحالي على تطوير منظومتها الضريبية لرفع كفاءة تحصيل الاستحقاقات للمالية العامة عن طريق ميكنة آليات التحصيل.

ووضعت الحكومة برنامج عملها لتنمية الايرادات المالية للسنوات القادمة بناء على ميكنة المعلومات واعادة هيكلة بعض الوظائف القيادية والادارية في القطاع الحكومي استناداً الى متطلبات المرحلة المقبلة لـ كويت جديدة، حيث رصدت سجلات وزارات الدولة ما لديها من وظائف تحتاج الى كفاءات وكوادر شابة تمهيداً لتحسين آلية اداء الحكومة بما يواكب طموحات رؤية 2035. وتولي وزارة المالية اهتماما خاصا بالإدارة الحكومية الفاعلة، والتي تهدف الى اصلاح وتطوير أداء الجهاز الاداري بالدولة لضمان الكفاءة والانتاجية في تقديم الخدمات العامة، لتمكين وزيادة انتاجية الموارد البشرية بالقطاع الحكومي وتطوير الاطار التشريعي ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني.

وبدأت جميع اجهزة الحكومة تولي اهتماماً للتطورات المستقبلية وتأهيل الكوادر تطبيقا لاسس تنويع مصادر الدخل ضمن برنامج عمل الحكومة الذي يهدف الى خلق تجمعات وانشطة اقتصادية متنوعة تشمل مجالات السياحة والترفيه والموانئ والنقل والشحن والخدمات اللوجستية والمناطق الحرة والصحة وتطوير مشاريع التعليم مع الحرص على ضبط الانفاق الحالي لدى الحكومة على صعيد مصروفات الوزارات والهيئات التابعة للدولة.

