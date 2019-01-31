مال وأعمال

أعلنت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية «القرين» عن صافي ربح الربع الثالث من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 البالغة 6.01 ملايين دينار متمثلة بارتفاع نسبته 10 في المئة مقابل 5.47 ملايين دينار لذات الفترة من العام الماضي.

وبلغ صافي ربح التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2018 من السنة المالية 2018/2019 مبلغ 15.62 مليون دينار مقابل 16.03 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي، متمثلاً بصافي ربحية يعادل 15.03 فلساً للسهم الواحد بالمقارنة مع 15.39 فلس (50.66 سنتاً أميركاً) خلال نفس الفترة من العام الماضي. ووصل إجمالي الأصول في الشركة مبلغ 670.52 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2018 بالمقارنة مع 671.69 مليون دينار كما في 31 مارس 2018.

وفي معرض تعليقه على هذه النتائج قال رئيس مجلس إدارة شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية الشيخ مبارك عبد الله المبارك الصباح: «أكدت النتائج المحققة متانة هيكل استثمارات شركة القرين على النمو وتحقيق النتائج الإيجابية في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم، ونعمل على الدوام بدراسة والبحث عن الفرص الاستثمارية الصناعية المحلية والإقليمية التي تعزز امكانية واتزان استثمارات القرين وشركاتها التابعة والزميلة بما يخدم صالح المساهمين».

