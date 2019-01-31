مال وأعمال

أظهرت البيانات المالية السنوية تراجع أرباح شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية في العام الماضي بنسبة 35.1 في المئة مقارنة بأرباح 2017.. وبحسب نتائج البورصة ، أمس، بلغت أرباح العام الماضي 20.02 مليون دينار مقابل أرباح بقيمة 30.85 مليون دينار في عام 2017.. وقالت الشركة إن تراجع الأرباح السنوية يعود إلى الانخفاض في بند «بيع جزئي لحصة في شركة زميلة». وبلغت أرباح الشركة في الربع الرابع من العام الماضي 2.96 مليون دينار، مقابل خسائر بنحو 2.9 مليون دينار للفترة ذاتها بعام 2017.

وكانت أرباح المجموعة تراجعت %49.4 في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل إلى 17 مليون دينار؛ مقابل أرباح بقيمة 33.75 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2017.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن العام الماضي بنسبة %8 من رأس المال، بواقع 8 فلوس لكل سهم، خاضعة لموافقة الجمعية العمومية والجهات المُختصة.

