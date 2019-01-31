مال وأعمال

أنهت البورصة تداولاتها، أمس، بشكل جماعي حيث صعد المؤشر العام للبورصة 0.35 في المئة، كما ارتفع المؤشران الرئيس والأول بنسبة 0.2 في المئة و0.43 في المئة على الترتيب.

وسجلت مؤشرات 5 قطاعات ارتفاعاً، أمس، بصدارة التكنولوجيا بنمو نسبته 9.8 في المئة، فيما تراجعت مؤشرات 7 قطاعات أخرى يتصدرها المواد الأساسية بنحو 1.7 في المئة . وجاء سهم «أسمنت أبيض» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته %20.6، فيما تصدر سهم «إيفا فنادق» القائمة الحمراء متراجعاً بنحو %11.7.

وتقلصت سيولة البورصة اليوم %8 إلى 28 مليون دينار مقابل 30.43 مليون دينار بالأمس، كما تراجعت أحجام التداول %11.6 إلى 212.87 مليون سهم مقابل 240.85 مليون سهم.

وحقق سهم «بنك الخليج» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 7.82 ملايين دينار مرتفعاً %4.81، فيما تصدر سهم «أبيــار» نشاط الكميات بحجم تداول بلغ 37.17 مليون سهم متراجعاً %2.63.

