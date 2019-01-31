أنهت البورصة تداولاتها، أمس، بشكل جماعي حيث صعد المؤشر العام للبورصة 0.35 في المئة، كما ارتفع المؤشران الرئيس والأول بنسبة 0.2 في المئة و0.43 في المئة على الترتيب.
وسجلت مؤشرات 5 قطاعات ارتفاعاً، أمس، بصدارة التكنولوجيا بنمو نسبته 9.8 في المئة، فيما تراجعت مؤشرات 7 قطاعات أخرى يتصدرها المواد الأساسية بنحو 1.7 في المئة . وجاء سهم «أسمنت أبيض» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته %20.6، فيما تصدر سهم «إيفا فنادق» القائمة الحمراء متراجعاً بنحو %11.7.
وتقلصت سيولة البورصة اليوم %8 إلى 28 مليون دينار مقابل 30.43 مليون دينار بالأمس، كما تراجعت أحجام التداول %11.6 إلى 212.87 مليون سهم مقابل 240.85 مليون سهم.
وحقق سهم «بنك الخليج» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 7.82 ملايين دينار مرتفعاً %4.81، فيما تصدر سهم «أبيــار» نشاط الكميات بحجم تداول بلغ 37.17 مليون سهم متراجعاً %2.63.