مال وأعمال

تصدرت دولة الإمارات على مستوى الدول العربية في العام 2019 من حيث الانفتاح الثقافي والتنوع وجودة الحياة وغيرها من المقاييس. وجاء هذا وفق تصنيف جديد أصدره موقع «US News and World Report» لأفضل الدول في العالم لعام 2019. والتصنيف مبني على الانفتاح الثقافي والتنوع، وبيئة الأعمال وجودة الحياة وغيرها من المعايير. وصنفت الإمارات عالمياً في المرتبة 23، مع بلوغ الناتج المحلي لديها 382.6 مليار دولار وعدد السكان 9.4 مليون نسمة.

واحتلت قطر المرتبة الثانية عربياً و31 عالمياً مع وصول الناتج المحلي لديها 167.6 مليار دولار وعدد السكان 2.6 مليون نسمة. وحلت السعودية في المرتبة الثالثة وفي المرتبة 32 عالمياً مع وصول الناتج المحلي لديها 683.8 مليار دولار عدد السكان 32.9 مليون نسمة. وفي المرتبة الرابعة حلت مصر التي استحوذت على المرتبة الـ «40 عالمياً» مع وصول الناتج المحلي لديها 235.4 مليار دولار وعدد السكان 97.6 مليون نسمة.

