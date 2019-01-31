مال وأعمال

قالت وزارة التجارة والصناعة إن الصادرات الوطنية للكويت لدول العالم ارتفعت بنسبة 63 في المئة في عام 2018 عن العام السابق حيث بلغت 207.7 ملايين دينار ، مقابل 131.9 مليون دينار العام 2017.

وأضافت ان الصادرات الكويتية إلى مصر جاءت في المرتبة الأولى بـ80.1 مليون دينار وحققت قفزة كبيرة عن العام السابق الذي بلغت فيه 5.7 ملايين دينار، وحل العراق ثانيا بـ18.7 مليون دينار متراجعا عن العام السابق 53.3 في المئة، بعد ان كان 40.1 مليون دينار.

وأشارت إلى أن إيطاليا جاءت في المرتبة الثالثة بـ11.1 مليون دينار متراجعة 17.6 في المئة حيث سجلت 13.4 مليون دينار في 2017، تلتها الأردن بـ9.6 ملايين دينار، متراجعة من 14.1 مليون بنسبة 31.7 في المئة ، وحلت بلجيكا في المرتبة الخامسة بـ8.1 ملايين دينار متراجعة من 10.7 ملايين بما نسبته 24 في المئة.

وذكرت «التجارة أن تركيا جاءت في المرتبة السادسة بـ7.5 ملايين دينار متراجعة من 9.8 ملايين بما نسبته 23 في المئة، تلتها لبنان في المرتبة السابعة بـ6.4 ملايين دينار مرتفعا 2في المئة، من 6.2 ملايين دينار، تلتها إسبانيا بـ4.7 ملايين دينار متراجعة 13.1 في المئة من 5.5 ملايين دينار، فيما حلت فرنسا بالمرتبة التاسعة بـ3.6 ملايين دينار مسجلة ارتفاعا 10في المئة من 3.3 ملايين، وحلت الجزائر بالمرتبة العاشرة بـ3.4 ملايين دينار، متراجعة 29 في المئة، عن العام السابق الذي سجلت فيه 4.9 ملايين دينار. خليجيا، أوضحت التجارة ان الصادرات الكويتية بلغت 38.9 مليون دينار، وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى حيث سجلت 23.5 مليون دينار، تلتها قطر بـ8.5 ملايين دينار، ثم السعودية بـ5.6 ملايين دينار، فالبحرين بـ738 ألف دينار وأخيرا عمان بـ508 آلاف دينار.

وأشارت إلى أن الصادرات إلى الدول الخليجية شملت الخيام والغازات السائلة والقناني الزجاجية، والمصاعد الكهربائية، ووصلات وهياكل حديدية، ومذيب أبيض، وصناديق كرتون فارغة، وأواني منزلية وأثاثا، ومجموعة خيام صنع الكويت، ومواشي (ابل أغنام) وغير ذلك. عربيا، قالت «التجارة» إن مجموع الصادرات الكويتية بلغ 125.4 ملون دينار، تصدرتها مصر بالمرتبة الأولى بـ80.1 مليون دينار، تلتها العراق بـ18.7 مليون دينار، ثم الأردن بـ9.6 ملايين دينار، فلبنان بـ6.4 ملايين دينار، ثم الجزائر بـ3.4 ملايين دينار، تلتها اليمن بـ2.8 مليون دينار، فتونس بـ1.8 مليون دينار، ثم المغرب بـ1.1 مليون دينار، ثم السودان بـ899 ألف دينار، تلتها فلسطين بـ123 ألف دينار، وجاءت في المراتب الثلاث الأخيرة ليبيا وموريتانيا وسورية. وأوضحت ان الصادرات إلى الدول العربية تضمنت أصوافا وألياف زجاجية، وصودا كاوية قشور، وحبيبات بلاستيكية زجاجية، ومذيبا أبيض، وكيبلات نحاسية، وعازل صوف حراريا ، ومواد غذائية منتجات ورقية وكرتون، وقناني زجاجية. وشملت الصادرات إلى الدول العربية المنتجات الغذائية والغازات السائلة والأصواف والأواني المنزلية والأثاث والألياف الزجاجية والمواشي والطيور وغير ذلك.

