مال وأعمال

اشار تقرير بيت التمويل الكويتي « بيتك» الى ان التداولات العقارية قفزت بنهاية عام 2018 إلى مستوى مرتفع بلغ 3.8 مليارات دينار بزيادة 48 في المئة عن حجمها في 2017، ووصلت التداولات إلى ثالث أعلى مستوى في العشر سنوات الماضية، بعد مستواها الاستثنائي الذي اقترب من 4.9 مليارات دينار في 2014، ويلاحظ اتجاهاً تصاعدياً للتداولات العقارية بداية من2016.

ويأتي هذا الأداء المتميز في 2018 مدفوعاً بزيادة ملحوظة في القطاع الاستثماري إذ وصلت قيمته 1.7 مليار دينار مقابل 702 مليون دينار في 2017، وشهد عام 2018 ثاني أعلى مستوى لتداولات القطاع بعد أداءه الاستثنائي حين تخطت قيمته 2.1 مليار في 2014، وتجاوز العقار الاستثمارى بشكل استثنائي تداولات السكن الخاص في 2018 إذ بلغت تداولات السكن الخاص 1.3 مليار دينار بزيادة سنوية 3%، فيما بلغت تداولات العقار التجاري 585 مليون دينار مرتفعة 63 في المئة عن 2017.

وقد ارتفع عدد التداولات العقارية إلى أعلى مستوى في الأربعة أعوام الماضية حين بلغت 6,361 صفقة بزيادة 20 في المئة عن عددها في 2017، مع ارتفاع عدد صفقات السكن الخاص إلى 4,318 صفقات بنسبة 10 في المئة والعقار الاستثماري إلى 1,791 صفقة بنسبة 57 في المئة والتجاري إلى 132 صفقة بزيادة 86 في المئة على أساس سنوي. وقد اختتمت التداولات العقارية عام 2018 بأداء لافت شهدته في ديسمبر ووصلت فيه إلى واحد من أعلى مستوياتها مرتفعة بنسبة 81 في المئة على أساس شهري مع زيادة ملحوظة في القطاعات العقارية كافة، صاحبها ارتفاع عدد الصفقات المتداولة لنحو 700 صفقة، بزيادة شهرية 46.4 في المئة نتيجة لزيادة عدد تداولات القطاعات المختلفة بشكل ملحوظ، بالتالي تضاعفت على أساس سنوي قيمة التداولات في ديسمبر مدفوعة بارتفاعها في القطاع الاستثماري يليه باقي القطاعات مصحوبة بارتفاع وصل إلى 91 في المئة في عددها، مع زيادته في القطاعات المختلفة على أساس سنوي. قفز مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية في ديسمبر مسجلاً زيادة شهرية 23%، مرتفعا 51% على أساس سنوي، وقد ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاعات المختلفة منها السكني بنسبة 10 في المئة والتجاري بنسة 148 في المئة، فيما تراجع في قطاع وحيد وهو الاستثماري على أساس شهري 27 في المئة، في حين على أساس سنوي لم يشهد متوسط قيمة الصفقة في قطاع السكن الخاص تغيراً عن ديسمبر 2017 فيما تضاعف في القطاع الاستثماري في حين تراجع المؤشر بشكل كبير في القطاع التجاري. زادت قيمة التداولات في القطاعات العقارية في ديسمبر من حيث القيمة، فقد ارتفعت في السكن الخاص بنسبة 47 في المئة، مع زيادة نسبتها 33 في المئة لعدد صفقاته بالتالي زاد متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنسبة 10 في المئة على أساس شهري، أما تداولات القطاع الاستثماري فقد زادت قيمتها بنسبة 23 في المئة وعددها 69 في المئة رغم ذلك انخفض متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع على أساس شهري بنسبة 27 في المئة، في حين قفزت قيمة تداولات القطاع التجاري إلى أعلى مستوياتها لتبلغ 147 مليون دينار في ديسمبر مقابل 10 ملايين دينار في نوفمبر وتضاعف عددها 6 مرات لذلك ارتفع متوسط قيمة الصفقة 146 في المئة على أساس شهري ، أما على أساس سنوي فقد استقر متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني فيما تضاعف في القطاع الاستثماري مسجلاً زيادة 114 في المئة في حين سجل في التجاري انخفاضاً نسبته 88 في المئة على أساس سنوي. قفزت التداولات العقارية في نهاية شهر ديسمبر إلى أعلى مستوياتها فبلغت حوالي 542 مليون دينار مسجلة زيادة شهرية 81 في المئة عن 300 مليون دينار قيمتها في نوفمبر، مواصلة بذلك اتجاهها التصاعدي القوي الذي بدأته من عدة أشهر، ويعود نشاطها اللافت في ديسمبر لارتفاع ملحوظ في تداولات القطاعات العقارية المختلفة بقيادة القطاع التجاري الذي سجل أعلى نسبة ارتفاع يليه القطاع الاستثماري الذي تعد قيمته هي الأعلى بين القطاعات كما يأتي السكن الخاص أيضا بزيادة ملحوظة في ديسمبر.

