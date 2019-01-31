مال وأعمال

ارتفع صافي الأرباح بنك وربة، بنسبة 71 في المئة لتصل إلى 12.738 مليون دينار في عام 2018 مقارنة مع 7.454 ملايين دينار في الفترة نفسها من العام السابق. وجاءت هذه الأرباح نتيجة نمو الإيرادات الإجمالية، التي تحققت بفضل الأداء القوي لجميع القطاعات، حيث بلغت 88.531 مليون دينار بارتفاع نسبته 45 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017، فيما ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة نمو 30 في المئة وبلغت 49.552 مليون دينار حتى 31 ديسمبر 2018 مقابل 38.112 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام 2017.

و قال عبد الوهاب الحوطي -رئيس مجلس إدارة بنك وربة-: «إنه حقق بنك وربة خلال 2018 نقلة نوعية في النمو والتوسع على جميع الصعد والعمليات المصرفية؛ فخلال عام 2018، شهدت عمليات البنك نموا متصاعدا محققا إنجازات نوعية قد أسفرت عن استراتيجيته التنموية وأوجبت تغيير علامته التجارية لتعكس هذا النمو المتصاعد، يضاف إليها طبعاً التقيد المطلق بالقيم التي يرتكز عليها أداؤنا وتشكل مرجعاً صلباً لكل عملياتنا وفق الشريعة الإسلامية إن بنك وربة اليوم ينمو بشكل حثيث لجهة قاعدة عملائه من أفراد وشركات وأيضا لجهة محفظته التنموية والاستثمارية؛ وبناء عليه، فإننا نستطيع اليوم وبكل ثقة أن نؤكد على أن بنك وربة الخيار الأفضل للعملاء في قطاع الصيرفة الإسلامية والمؤسسة المصرفية الإسلامية الموثوقة لدى العملاء والمستثمرين».

وأكد الحوطي على إصرار بنك وربة تصدر القطاع المصرفي الرقمي وضخ الاستثمارات اللازمة في هذا الإطار لابتكار حلول مصرفية رقمية تواكب النمو في القطاع المصرفي العالمي وتلبي طموحات العملاء المتطلعين إلى خدمات مصرفية رقمية تتسم بالمرونة، السرعة والأمان.

وختم الحوطي كلمته بالقول: «إننا مع نهاية عام 2018، نكون قد وفينا بوعودنا إلى عملائنا حيث استطعنا أن نميزهم بباقة من الخدمات والحلول المصرفية الحصرية أسهمت في إغناء هذا القطاع النامي بسرعة، وبالطبع لا يسعنا هنا إلا أن نتوجه بالشكر والتقدير إلى فريق عمل بنك وربة من إدارة حكيمة وموظفين مخلصين الذين لم يدخروا جهدا في تعزيز روح الفريق وتحقيق النمو والتطور النوعي لبنك وربة الذي يفتخر بهم كشركاء في النجاح ويثمن إنجازاتهم».

إلى غير ذلك، ارتفعت إجمالي أصول البنك بفضل استراتيجيته التوسعية في السوق المحلي والإقليمي والاستثمار في أصول عالية الجودة وقليلة المخاطر حيث بلغت قيمتها 2.193 مليار دينار ، في حين شهدت المحفظة التمويلية نمواً ملحوظاً وسجلت 1.607 مليار دينار بنسبة زيادة قدرها 27 في المئة عن رصيد المحفظة كما 2017. وكنتيجة لجودة المحفظة التمويلية فقد بلغت نسبة التمويل المتعثر في البنك 1.39 في المئة في 2018.

من جهته أعرب، الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين الغانم، عن اعتزاز إدارة البنك بالنتائج المشرفة التي حققها وربة مؤكداً على أنها جاءت خلاصة عمل دؤوب على مدار العام أسفر عن نمو منقطع النظير على صعيد كافة العمليات، تقدمتها زيادة رأسمال البنك في ديسمبر الماضي بنسبة 50 في المئة والتي شهدت تغطية مساهمي البنك لكامل الأسهم المطروحة والبالغة 500 مليون سهم بسعر 180 فلساً للسهم، منها 100 فلس قيمة اسمية و80 فلسا علاوة إصدار، ليصبح إجمالي قيمة الطرح 90 مليون دينار (50 مليون قيمة اسمية + 40 مليون علاوة إصدار)، كما بلغت نسبة تخصيص فائض الاكتتاب في أسهم الطرح المتبقية بعد تخصيص حق الأولوية نسبة 27.2%. وهذه الزيادة تعتبر الداعم الأساسي لنمو عمليات البنك على المدى القصير، حيث سيتم استخدام عوائد الطرح في تعزيز قاعدة رأسمال البنك وذلك وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي الخاصة بمعيار كفاية رأس المال- بازل 3».

وأضاف مؤكداً: «إن زيادة رأسمال البنك تشكل سنداً أساسياً في توسيع عمليات البنك ونموها وزيادة قدرته التمويلية لضمان دعم مستدام لقطاع الشركات والأعمال، وأيضا توسيع مشاركاته في عمليات تمويلية في السوق الكويتية، الإقليمية والعالمية، وهي عامل مساعد لضخ استثمارات إضافية في تطوير بنية البنك الرقمية وبالتالي تقديم خدمات مصرفية رقمية عالية الجودة وأيضا للتوسع الجغرافي عبر إنشاء وافتتاح فروع جديدة عبر أرجاء دولة الكويت».

ولفت الغانم إلى أن عام 2018 قد شهد قفزة نوعية في خدمات وحلول بنك وربة الرقمية لجهة الجودة والتطور مؤكداً على أنها قد لعبت دوراً محورياً في تثقيف العملاء حول الخدمات الرقمية نسبة إلى ما يشهده تطبيق بنك وربة الإلكتروني «وربة أونلاين» من اقبال كبير. كما كانت للبنك العديد من الصفقات التمويلية في السوق الكويتية، الإقليمية والعالمية أيضا.

