مال وأعمال

استقبل الشيخ مبارك العبدالله المبارك في قصر الأبيض سفير استراليا لدى الكويت جوناثان جيلبرت برفقته المفوض التجاري للشرق الأوسط وافريقيا ايان هاليداى والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للكويت.

وتم في اللقاء مناقشة سبل توطيد التعاون الاقتصادي بين الكويت وأستراليا، حيث أكد الشيخ مبارك أن القطاع الخاص في الكويت حريص على زيادة العمليات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

ومن جانبه، أعرب المفوض التجاري الأسترالي عن سعادته بهذه الزيارة مبينا أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين وآن السوق الأسترالي جاذب للاستثمارات الأجنبية والحوافز المقدمة في قطاعات مختلفة مثل السياحة والفنادق، الزراعة والمواد الغذائية، والنفط والغاز. كما عبر السفير الاسترالي عن عميق شكره للشيخ مبارك على موافقته لرعاية حفل تكريم خريجي طلاب وطالبات الكويت من جامعات استراليا والمزمع اقامته الشهر القادم 12 فبراير في فندق ريجنسي والذي سيقام بشكل سنوي. لتكريم طلبة الكويت المبتعثين الى جميع مدن استراليا في مختلف التخصصات حيث يفوق عدد طلبة الكويت هناك الألف طالب وطالبة.

وفي نهاية اللقاء أكد الشيخ مبارك مواصلة التعاون في شتى المجالات التجارية والاستثمارية المختلفة بين البلدين.

