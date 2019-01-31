مال وأعمال

صرح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف ماجد العجيل إن مجلس إدارة الاتحاد ونيابة عن جميع البنوك الكويتية يتقدم بقلوب عامرة بالوفاء والمحبة والولاء بأطيب التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتوليه سُدة الحكم في البلاد. وأكد العجيل أن السنوات الماضية منذ تولي سموه مقاليد الحكم شهدت كتابة صفحات جديدة من تاريخ البلاد، لتأتي استكمالاً لمسيرة العمل والعطاء التي بدأها أسلافه من حكام الكويت. فوفقاً لتوجيهاته السامية شهدت البلاد نهضة تنموية شاملة مرتكزة على تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة التي ترتبط بمختلف القطاعات، والتي تعكس حرص سموه على منح القطاع الخاص دوراً أكبر في عملية التنمية وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني. ولفت العجيل إلى أننا جميعاً نعتز بما رسخه سمو أمير البلاد في نفوسنا من معاني العطاء والعمل الإنساني باعتبار سموه القدوة والأب والقائد، حتى أصبح مد يد العون للشعوب المنكوبة سمة بارزة في الشعب الكويتي الطيب الكريم، فقد تبوأت الكويت خلال عهد سموه مركزاً مرموقاً بين دول العالم في تولي زمام المبادرات في العمل الخيري الإنساني جعلها تستحق تكريم الأمم المتحدة بتسمية سموه قائداً للعمل الإنساني ودولة الكويت «مركزاً للعمل الإنساني» ليصبح سموه قدوة لشعوب العالم بأسره.

وأكد العجيل أن الكويت دونما شك ستحقق المزيد من الإنجازات في ظل استمرار وحرص سموه على تكريس رؤيته الثاقبة في الاهتمام بالاقتصاد باعتباره عصب التنمية والتطور للمجتمع الكويتي. لافتاً إلى أن الكويت اكتسبت وستكتسب المزيد من السمعة الطيبة والمكانة المرموقة بفضل جهود سمو أمير البلاد وعطائه المستمر وما يرسيه من قيم ومُثل سامية.

