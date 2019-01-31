مال وأعمال

أقام بنك الخليج الدورة الثانية من منتدى الاستثمار السنوي «وايز»، تناول موضوع « توقعات الأسواق العالمية والإقليمية 2019»، باستضافة كبير الاقتصاديين ورئيس الاستثمار لدى ساكسو بنك، ستين جاكوبسن، ورئيس قطاع البحوث والعضو المنتدب في المجموعة المالية هيرميس أحمد شمس الدين، حيث تبادلا خلاله رؤيتهم المعمقة في هذا المجال.

وخلال المنتدى تم إعطاء لمحة عامة حول خدمة «وايز» الاستثمارية من بنك الخليج، إلى جانب خدمة التداول عبر الإنترنت الجديدة. وتعد خدمة» وايز» الخدمة الاستثمارية الالكترونية الأولى من نوعها في الكويت، وتوفر خدمات استشارية وخدمة إدارة المحافظ، التي تم انشاؤها لمساعدة العملاء على تنويع استثماراتهم في الأسواق العالمية بكل سهولة، وشفافية وفي الوقت ذاته بتكلفة أقل.

واستهلت الأمسية بكلمة ترحيبة للضيوف من بنك الخليج، تلاها كلمات رئيسة لكل من ستين جاكوبسن، كبير الاقتصاديين ورئيس الاستثمار لدى ساكسو بنك، و أحمد شمس الدين، رئيس قطاع البحوث والعضو المنتدب في المجموعة المالية هيرميس.

وتعليقاً على الأمسية، قال طارق الصالح مساعد مدير عام إدارة الاستثمار لدى بنك الخليج: «يأتي إطلاق خدمة «وايز» الاستثمارية في إطار التزام البنك بتقديم منتجات وخدمات عالمية المستوى إلى عملائنا تضيف لهم القيمة والراحة. ويسرنا مواصلة تقدمنا في منح عملائنا فرصة تنويع استثماراتهم وإدارة محافظهم بأمان من خلال الأسواق العالمية بشكل سهل وشفاف وفي الوقت بتكلفة أقل. شكراً لعملائنا الكرام وللسيد ستين جاكوبسن والسيد أحمد شمس الدين على رؤيتهم الملهمة في هذه الأمسية، كما نتطلع قدماً العام المقبل إلى مساعدة عملائنا لتلبية احتياجاتهم الاستثمارية باختيار خدمة « وايز» الاستثمارية».

