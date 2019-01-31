مال وأعمال

يقدم بنك الكويت الوطني رعايته البلاتينية لمعرض الصنّاع العالمي «ميكر فير الكويت» 2019 الذي سينطلق يوم الثلاثاء 5 فبراير2019 في أرض المعارض القاعة (8) في منطقة مشرف، وذلك في إطار حرصه على تشجيع وتعزيز دور الصناعة المحلية وتشجيع الشباب الصناعيين ومشاريعهم المبتكرة كجزء من مسؤوليته تجاه تنمية المجتمع.

وتنظم المعرض الشركة الكويتية للاستثمار برعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وبحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ويستمر لمدة خمسة أيام لغاية يوم السبت 9 فبراير 2019.

ويشارك بنك الكويت الوطني في فعاليات المعرض من خلال ركنه الخاص بمجموعة من النشاطات والمسابقات للرواد تتضمن جوائز قيمة وتعكس المحتوى البيئي لشعار المعرض. كما يشارك بنك الكويت الوطني أيضاً في اللجنة التحكيمية للمعرض والتي ستختار أفضل المشاريع في مجال التصنيع. وقالت مساعد مدير عام إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني منال فيصل المطر إن دعم بنك الكويت الوطني لمعرض الصنّاع العالمي يستمر للعام الثالث على التوالي وهو يأتي انطلاقاً من إيمانه بأهمية دعم الشباب المبدع في مختلف المجالات لاسيّما الصناعة التي تكتسب بعدا اقتصاديا وتنموياً جديداً. ولفتت المطر إلى أن المسؤولية الاجتماعية للبنك والتي تتخذ في كل عام بعداً جديدا في الاستدامة تلتقي مع شعار المعرض لهذا العام الذي يدمج بين الصناعة والحفاظ على البيئة في محتوى توعوي وترشيدي نحو استخدامات أكثر صديقة للبيئة.

كما ركزت المطر على أهمية مشاركة الشباب والصناع في المعرض الذي يتسم بصبغة عالمية ويكتسب سمعة دولية واسعة الانتشار، ونوّهت بمواصلة التعاون مع الشركة الكويتية للاستثمار ومواصلة النجاح في معرض الصناع سوياً. كما اعتبرت المطر أن مشاركة البنك في اللجنة التحكيمية للمعرض هي فرصة الاطلاع عن كثب على المواهب الشابة المتنافسة في المعرض ودعمها من خلال دورنا الطليعي في المسؤولية الاجتماعية.

