مال وأعمال

بغداد - «كونا»: قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي ان بلاده تسعى لاقامة مدن صناعية مع جميع دول الجوار العراقي في اطار مساعيها لدعم الاقتصاد العراقي بعيدا عن الاقتصاد الريعي.

وذكر عبدالمهدي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي ان المنطقة الصناعية التي تسعى حكومته لافتتاحها مع الاردن قريبا ما هي الا مقدمة لخطوات اخرى لافتتاح مناطق صناعية اخرى مع بقية دول الجوار العراقي.

وراى ان اقامة مثل هذه المناطق من شانه ان يؤمن العديد من فرص العمل الجديدة في العراق ضمن القطاع الخاص والقطاعات غير النفطية لاسيما وان القطاع الحكومي لم يعد قادرا على استيعاب المزيد من الايدي العاملة.

وبخصوص المنطقة الصناعية مع الاردن بين عبدالمهدي بانها ستكون بعمق كيلومترين اثنين في الاراضي العراقية ومثلها داخل الاراضي الاردنية وبعرض ستة كيلمومترات وبمساحة اجمالية قدرها 24 كم مربع.وقال ان العراق والاردن سيقومان بكل الاعمال المشتركة بهذه المنطقة وبما يطور الصناعة والمصالح الاقتصادية للبلدين.

