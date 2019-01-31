مال وأعمال

شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» في حفل افتتاح معرض الاختراعات الدولي الحادي عشر الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد ويضم مخترعين من 43 دولة، بتنظيم النادي العلمي، وذلك ضمن دعمه المتواصل للأنشطة العلمية وإبراز جهود المبتكرين من الشباب الكويتي ، وتوفير الفرص المناسبة لهم لعرض اختراعاتهم واستثمارها لتحقيق التطور المنشود في مختلف جوانب حياة المجتمع .

واكد ممثل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، الشيخ محمد العبدالله نائب وزير شؤون الديوان الأميري، حرص صاحب السمو على رعاية المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط الذي يعد ثاني أكبر معرض للاختراعات على مستوى العالم لما للاختراعات من أهمية في تقدم الدول ورفع شأنها، منوها بأهمية معرض الاختراعات في دعم المخترعين الكويتيين خاصة ومخترعي العام بشكل عام . وأشار طلال جاسم الخرافي،رئيس مجلس ادارة النادي العلمي ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض الى ان لجنة التحكيم الدولية التي تضم مُحكمين محليين ودوليين ستقوم بتقييم الاختراعات التي يشملها المعرض، مثمنا في الوقت ذاته جهود كل من تعاون ودعم تنظيم المعرض، وفي مقدمتهم «بيتك» الذي يجسد من خلال تعاونه مع النادي العلمي نموذجا مثاليا للتعاون يجب ان يحتذى من القطاع الخاص بالكويت، مرحبا بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو» التي تشارك في المعرض للمرة الأولى لهذا العام. من جانبه، قال المدير التنفيذي للعلاقات العامة والاعلام للمجموعة في «بيتك» يوسف عبدالله الرويح ان رعاية واحتضان العقول المبدعة وتوطينها محليا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من نتاج إبداعاتها، ولدينا في الكويت طاقات مبدعة قادرة دائما على تقديم أفضل الابتكارات ، داعيا الى تحقيق تكامل بين جهود القطاعين العام والخاص لتحفيز المبدعين على مواصلة إبداعهم، وان تتوجه برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات الكبرى الى هذا الجانب الذي سيعود بالفائدة على الجميع.

