مال وأعمال

اكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان اننا نستهدف تغييرات ملموسة في هيكل الناتج الصناعي وزيادة معدل النمو الحقيقي للقطاع الصناعي العام ليبلغ أكثر من 8.3 في المئة سنوياً حسب ما ورد في خطة التنمية، وكذلك زيادة حجم الاستثمار الاجمالي الصناعي ليصــل الى 1.7 مليار دينار بحلول 2020، حيث إن قناعاتنا تامة بأن القطاع الصناعي هو المدخل الحقيقي لمعالجة بعض الاختلالات في المعادلة الاقتصادية.

وقال الروضان في كلمته التي ألقاها نيابة عنه مدير عام الهيئة العامة للصناعة، عبدالكريم تقي، خلال افتتاح فعاليات مؤتمر وملتقى الكويت الصناعي، أمس ان الصناعة مقبلة على عهد جديد من الرؤية والشراكة في الطموح والتطلعات ومواجهة التحديات، وذلك بهدف دعم وتعزيز مسيرته والارتقاء به نحو آفاق جديدة وطموحة تناسب تطلعات المرحلة المستقبلية وتحدياتها، وأستشعر أهمية المرحلة والملف الذي يناقشة هذا المؤتمر، فهو ملف بالغ الأهمية اقتصادياً في مرحلة بالغة الدقة، مليئة بالتحديات والمنافسة، ولعل ما تحتاجه هو مزيد من التعاون البناء الذي نعليه ونكرسه نهجاً.

البنية التحتية

وشدد الروضان على ان هناك الايمان الكامل بالصناعة كقطاع اقتصادي استراتيجي، لذلك نحن ملتزمون ومتعهدون بالعمل الجاد لتوسعة رقعة الأرض والمساحات المخصصة للصناعيين وتجهيزها بأفضل البنى التحتية، لافتا الى ان تسهيل الاجراءات الى مستوى مثالي من المرونة، وتحقيق الانفتاح اللازم لجلب التكنولوجيا التي تخدم طموحات الصناعيين ونسج الشراكات، وفي المقابل نتطلع الى جدية في استغلال القسائم الصناعية، وأن يظهر ذلك بالأرقام انعكاسا على الاقتصاد الكويتي.

وأكد الروضان البدء في خطوات جادة نحو الارتقاء بقطاع الصناعة، وذلك عبر رؤية عصرية ستكون نواة لمستقبل مشرق لهذا القطاع الحيوي والعريق بمنتجاته وامكاناته، ونضع نصب أعيننا وضمن اهتماماتنا، الارتقاء بجودة مكونات الاقتصاد الكويتي، وأبرزها القطاع الصناعي، لتكون الكويت في مصاف الدول المتقدمة صناعياً.

التنمية المستدامة

وزاد جملة المبادرات التي ترجمناها على أرض الواقع لتحسين بيئة العمل، تؤكد عزمنا الأكيد على المضي قدماً في مسيرة التنمية المستدامة.

وأكد أن الجولة الثانية للمبادرات تستهدف التوسع في مجالات صناعية متطورة، تشمل صناعات تكنولوجية وبتروكيماوية وغيرها من الصناعات الحديثة والصناعات المعرفية والغذائية وصناعة المحفزات الكميائية والمعادن الأساسية، والأدوية بالاضافة الى صناعة المعادن الفلزية غير الحديدية.

وقال ونتطلع الى تعاون يثمر برفع مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي من خلال تطوير الصناعات النفطية والدخول الى عصر المشتقات والبتروكيماويات، وغيرها لتصل الى نحو 25 في المئة، وهذا يتطلب رؤية مشتركة وتحديد الأدوار والأولويات وتحديد المطالب بخطى حثيثة وجديدة ووضع وثيقة مشتركة مع القطاع الصناعي، تُحدد أسس وسبل التعاون التي ستبنى عليها الشراكات المستقبلية، ومناقشة فرص ومشاريع تطوير الصناعات عموما للاستعداد لها فنياً.

وجاء في كلمة الروضان نؤمن كما هي قناعتكم كصناعيين أن الصناعة هي فارس الحاضر والمستقبل وتنمية القطاع الصناعي هو طوق النجاة لاستمرارية تحقيق ايرادات مستقرة ومستدامة وبناء اقتصاد تنافسي قوي ومتين، ولعل الأزمة المالية العالمية خير مثال فالدول الصناعية الكبرى كانت أسرع في التغلب على تداعياتها، وهو ما يشجعنا أكثر على تغيير نموذج العمل والاتجاه الى القطاعات التشغيلية والصناعية تحديداً.

قدرة القطاع الخاص

وأكد على المضي بعزيمة واصرار وتلمس طريق تنمية القطاع الصناعي والايمان بامكانات القطاع الخاص وقدراته، والثقة بأن القطاعين الحكومي والخاص يزخران بأصحاب الرؤى المستنيرة، والكفاءات الوطنية الحريصة على مصلحة الكويت واقتصادها ومواكبة رؤية صاحب السمو أمير البلاد، الهادفة الى بناء اقتصاد قوي ومتين ومستدام من خلال مداخيل متنوعة ومستقرة.

واشار الى استهداف جهود تنمية القطاع الصناعي بناء كيانات منتجة، تكون رافداً للاقتصاد تستوعب العمالة الوطنية، ورافد للسوق المالي عبر وجود شركات ناجحة جاذبة للاستثمارات ليتصدر المشهد القطاع الخاص الناجح، والبناء المنتج والمدر للدخل المساهم في بناء الدولة وليس العبء عليها كما هو القطاع الخاص تاريخياً. واكد الروضان أن اقتصادنا سيكون في أقوى حالاته كلما زاد عدد المصانع وكلما ازدهرت الصناعة وزادت حجم الصادرات وليس كلما ارتفع انتاج النفط.

