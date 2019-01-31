مال وأعمال

دعا وزير التجارة والصناعة السابق الدكتور يوسف العلي الى ضرورة أن يكون لدينا استراتيجية صناعية واضحة المعالم لافتا الى ان ظروفاً عديدة مرت بالقطاع الصناعي، وجعلت نموه محدوداً، وأصبح العمل الصناعي مرتبطاً بالأرض التي لا تملكها الا الدولة، وكذلك الخطط الهيكلية لأراضي الدولة.

وقال العلي في الجلسة الاولى التي اقيمت تحت رعاية وتنظيم شركة «لاين برودكش»: إن الصناعة في الكويت بدأت مع بداية النهضة بمشاريع بدأها القطاع الخاص ثم جاء القطاع الحكومي ليسير بمجالات عديدة لعدم قدرة القطاع الخاص على تكاليف المشاريع الضخمة، مضيفاً أن تلك المشاريع تحولت بعد فتره الى شركات، الا أن القطاع الحكومي مازال يمسك بزمام تلك المشاريع.

وأكد العلي أنه نستطيع في العهد الجديد تجاوز هذه العقبات ونتمكن فعلياً من ايجاد دور حقيقي وفعال للقطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.

ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس الادارة في الصندوق الوطني لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة، الدكتور سعد البراك: إن الصناعة في كل العالم تبدأ بالصناعات الصغيرة، لذا التطوير الحقيقي هو دعم للمشاريع الصغيرة الجادة، مشيراً الى طبيعة المجتمع الكويتي وأنه مجتمع مبادر، كما أن الكويت في الماضي كانت بقيادة القطاع الخاص، الى أن جاء النفط.

وأشار في حديثه عن دور الصندوق في دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأهمية الصناعة كقطاع استراتيجي وحيوي من منظور الصندوق الوطني الى أنه يجب أن نعيد الاعتبار للقطاع الخاص، والذي مسك زمام الأمور في الماضي، لاسيما وأن الثقافة في الكويت التي تكونت هي ثقافة القطاع الخاص.

وبين أن صندوق المشروعات هو أكبر مبادرة في العالم برأس مال ملياري دينار، وهو أكبر مبلغ مقارنة بالدول الأخرى والتي تتراوح صناديقها التمويلية من 20 الى 100 مليون دولار حول العالم.

وأكد البراك أنه ليس لدينا قطاع خاص حقيقي بل قطاع يقتات على الدولة عن طريق مشاريع المقاولات، مبيناً أن الصندوق الوطني هو الخطوة الجادة لصناعة قطاع خاص حقيقي، يستطيع خلق قيمة مضافة من خلال الابتكار وخلق وتطوير قطاع خاص مهم.

وأشار الى أن الصندوق وافق على تمويل 1000 مشروع الى الآن وفي أول 3 سنوات وافق على 500 مشروع وفي أقل من 6 أشهر من مجلس الادارة الجديد وافق على 500 مشروع أخرين، ذاكراً أن 17 في المئة من المشاريع التي يتم تمويلها في القطاع الصناعي، وأن 90 في المئة من المؤسسات في أميركا مكونة من 25 شخصاً، وهي مشاريع صغيرة قائمة.

بدوره، تحدث الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الدكتور خالد مهدي عن الاقتصاد الريعي مبيناً أن هذه الكلمة ليست سهلة والذي يعرف الاقتصاد الريعي يعي أن الخروج من عنق الزجاجة صعب لأنه يتعلق بثقافة مجتمع تأسست فيه الريعية منذ الستينات، اضافة الى ذلك حتى الأجيال القادمة تأسست على هذا المفهوم.

ولفت الى وجود فكر جديد في الرؤية الصناعية، يتمثل في الانتقال من فكر ادارة أراض صناعية الى ادارة مدن صناعية، وأنه لأول مرة يورد موضوع الابتكار والبحث والتطوير كجزء أساسي من الرؤية، وكذلك لأول مرة يورد استهداف الدعوم الصناعية نحو تحقيق قيمة مضافة.

وأشار الى أن 90 في المئة من الميزانية تأكل ايرادات النفط ولازال هناك تضخم في العمالة، ان الريعية اصبحت علامة بارزة في اقتصادنا.

وتطرق مهدي الى الحاجة لتأسيس مدن صناعية والذي يمثل التحول الفكري الكبير بدلاً من المناطق الصناعية، والابتكار الذي أخرج دول من كبوتها الى الانتعاش الاقتصادي واستهداف الدعم، أي بمعنى ليس أي شخص يحصل على الدعم والذي يقوم بالقطاع الصناعي يستحق الدعم، وبين مهدي أن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي أمر محتم ويشكل نقلة فكرية نوعية.

وأضاف الهاجري أن الاستفادة المثلى من أسواق المال لم تتحقق بعد، حيث يتحتم تبني سياسة استثمارية وطنية واضحة تجعل من تلك الأسواق أداة فاعلة في تحقيق الرؤية الاقتصادية الكويتية، ولأن الكويت بحاجة الى رؤوس الأموال الكبيرة، فان توافر منظومة مالية سليمة الأداء أمر جوهري لضمان كفاءة تخصيص رأس المال، وتعمل أسواق المال بالأساس كوسيط مالي يسمح بجمع رؤوس الأموال ذات الطبيعة طويلة الأجل والأشد مخاطرةً.

وأشار الهاجري الى أن الكويت بحاجة الى البناء على ما حققته من تقدم على صعيد تحسين بيئة الأعمال، فمن شأن وضع اطار تنظيمي قوي وباقة من المحفزات أن يعزز من مساعي تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بدور أكبر في الاقتصاد، كما تحتاج الكويت الى تنسيق مجهوداتها عبر انتقاء قطاعات بعينها والتركيز عليها بما يتناغم وأهدافها طويلة الأمد.

وذكر أنه على الرغم من الدعم الذي تتلقاه بعض القطاعات وتشجيع انتاجها لضمان الأمن الغذائي، ولاعتبارات أخرى تتعلق بالأمن الوطني، الا أنه من الأجدر التركيز على القطاعات التي تتمتع فيها بميزة تنافسية، مثل الصناعات البتروكيماوية، والخدمات التجارية والمالية، والطاقة البديلة، والصناعات القائمة على المعرفة، وسوف يساعد ذلك أيضاً في تنويع القاعدة الاقتصادية للدولة بما يتماشى مع أهداف رؤية كويت جديدة 2035 المتمثلة في أن تكون الكويت مركزاً مالياً تجارياً رائداً في المنطقة».

وأكد الهاجري على الحاجة الى التركيز على الابتكار، خاصة أنه يمثل مع التقدم التقني أساساً لما نسبته 80 في المئة من النمو، وأن للحكومة دور تمكيني حاسم في دفع عجلة الاقتصاد، ففي السياق الكويتي، تأسست هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وأوكلت اليها مهمة تمهيد سبل اجتذاب الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، الا أن الفرص هي ما نفتقر اليه، وبوسع الحكومة، كونها صاحبة الدور الأكبر في الاقتصاد، أن توفق سياساتها حتى تتيح للقطاع الخاص، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، الاستفادة من سلاسل الامداد العالمية، كما يتعين على الكويت التغلب على العوائق والتحديات المتأصلة في القطاع العام، ومنها الافتقار الى الخبرة، وغياب المساءلة على النحو المطلوب، والحاجة الى اعادة صياغة المبادئ التوجيهية لعقود الشراء.

من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الصناعي، مصعب النصف، ان القطاع الصناعي يعد أحد قطاعات الاقتصاد الوطني ولذلك يتأثر أداؤه بانجازات واخفاقات الاقتصاد الوطني ككل، فمؤشرات الصناعة التحويلية لا تزال متدنية ولم تبلغ المستهدف منها، حيث إن مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي لا تتعدى 4.8 في المئة، وكان معدل النمو على مدى السنوات الاربع الماضية قد بلغ حوالي 1.6 في المئة فقط، ومن جانب حجم الاستثمار فان نسبة مساهمة تكوين رأس المال الثابت للصناعة بلغت حوالي 5 في المئة من اجمالي تكوين رأس المال الثابت لجميع القطاعات، وهي الادنى مقارنة مع القطاعات الأخرى.

وأضاف أنه لا شك أن الركود القائم وضعف النمو في نشاط الصناعة التحويلية في السنوات الاخيرة كان له التأثير الواضح والمباشر على تباطؤ النمو في أنشطة البنك، ونأمل في هذا الشأن الاسراع في تنفيذ السياسات والبرامج الداعمة لنشاط الصناعة التحويلية، وتوفير وتوزيع القسائم الصناعية والتي سوف تدفع بالتوقعات الى الايجابية لمسار التنمية الصناعية.

ونوه الى أنه في نفس السياق، يقوم البنك بمزيد من الجهود لتعزيز وتطوير دوره والتوسع في خدمة عملائه ومن أهمها، تطوير وتحديث أنظمة البنك الآلية المصرفية وجميع نظم تقنية المعلومات، التي تمكن ادارات البنك من القيام بأعمالها بكفاءة وعلى أسس مصرفية سليمة وآمنة، وتطوير خدمة العملاء من خلال تحسين الاجراءات التشغيلية في جميع المجالات، يأتي ذلك الى جانب تعزيز موارد البنك المالية للاقراض الصناعي الميسر للمرحلة المقبلة، فقد تم طلب رفع حجم قرض الحكومة للتسهيلات الائتمانية المتكررة طويلة الاجل الى الضعف.

