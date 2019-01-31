مال وأعمال

قال مدير عام الهيئة العامة للصناعة، عبد الكريم تقي إن القطاع الصناعي من أفضل البدائل المستقبلية الواعدة لتحل محل القطاع النفطي أو المساعدة في اثراء الناتج القومي، مبيناً أن القطاع الصناعي يحتاج الى بنية تحتية سليمة وقاعدة تشريعية تسهل اجراءات ممارسة النشاط.

وأكد في تصريح للصحافيين على هامش الملتقى الذي اقيم امس أن الهيئة بالتعاون مع الاستثمار المباشر تطمح الى استقطاب الصناعات العالمية من الخارج وهو الأمر الذي يتطلب تعديلات في القاعدة التشريعية والهيكل التنظيمي والهيكل العام للقطاع الصناعي، ووجود بعض المحفزات في المرحلة المقبلة لكي تكون الكويت دولة جاذبة لهذا القطاع.

واشار تقي الى ان الهيئة معنية بكل ما يتعلق بالأنشطة الصناعية والأنشطة المساندة لخدماتها بهدف ايجاد تنوع للقاعدة الاقتصادية بالبلاد، اذ ان الهدف الآن هو ايجاد رافد جديد للقطاع الأساس لاقتصاد الدولة الذي يتمثل في القطاع النفطي.

وقدم تقي خلال الملتقى عرضاً مرئياً بعنوان عهد صناعي جديد... رؤية وشراكة، موضحاً أن القطاع لم يأخذ دوره الأساس سابقاً، لذلك ركزنا في الوقت الحالي على الرؤية والشراكة، حيث كنا ننظر للقطاع الخاص في السابق على أنه عميل وليس شريك، بينما تغير هذا المفهوم بعد أن تم ادخال القطاع في صنع القرار، وادخال مفهوم الشراكة في آلياتنا.

وتطرق تقي الى الواقع الصناعى حالياً، مؤكداً أن مساهمة القطاع في الناتج القومي تبلغ 5.6 في المئة مقارنة بـ4 في المئة خلال السنوات الأربعة الماضية، في حين يبلغ حجم الاستثمار في هذا القطاع 5.2 مليارات دينار حالياً وهي أرقام متواضعة، وأن نسبة العمالة الوطنية في القطاع الصناعي باستثناء قطاع النفط تبلغ 6.1 في المئة وهو مؤشر جيد.

ولفت الى أن القيمة المضافة للقطاع تشكل 1.8 مليار دينار من اجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي وهي قيمة متواضعة، منوها الى أن حصة القطاع الخاص في الصناعة تشكل 96.8 في المئة ما يعتبر نسبة مرتفعة ولكنها غير مرضية، حيث أن تلك الحصة تمثل 54 في المئة من الاستثمارات وأن نسبة الـ46 في المئة المتبقية عبارة عن استثمارات لـ14 ترخيص لمصانع حكومية مقابل 800 ترخيص للقطاع الخاص، ما يعني أن مشاركة القطاع الخاص في الناتج القومي متواضعة.

وذكر تقي أن ما ينفق على جانب البحث والتطوير الصناعي يبلغ نحو 14 مليون دينار سنوياً، من بينها مليونان لجميع المصانع الخاصة و12 مليوناً للمصانع الحكومية، أي أن نسبة انفاق القطاع الخاص على ذلك الجانب هي 0.28 في المئة.

وأوضح أن قيمة الصادرات الصناعية التحويلية السنوية بلغت 1.67 مليار دينار بما فيها قطاع البتروكيماويات وهو رقم متواضع مقارنة بصادرات الدول المجاورة.

وكشف تقي أن رؤية الهيئة العامة للصناعة المستقبلية تتشكل في جملة واحدة نصها أن تكون الكويت مركزاً عالمياً للصناعات التنافسية الابتكارية والمستدامة، مبيناً أن فكرة التنافسية الابتكارية قد تكون من خلال انشاء مصنع واحد ناجح، مبيناً أن الكويت فيها أمثلة على غرار شركة مطاحن الدقيق التي استطاعت أن تخلق تنافسية في الصناعات وهو الأمر الذي يدفع نحو اقتناص الأفكار الناجحة أو ابتكار أفكار جديدة.

وذكر تقي أن هناك العديد من الأهداف الاستراتيجية الرئيسية تسعى الهيئة نحو تحقيقها حالياً، ويأتي على رأسها زيادة حصة القطاع الصناعي في الناتج الاجمالي للدولة، من خلال زيادة القيمة المضافة للصناعات الوطنية وزيادة حصة الاستثمارات المحلية والعالمية في القطاع الصناعي.

ويركز الهدف الثاني على تعزيز دور البحث والتطوير الصناعي وزيادة الوعي بالقطاع وتشجيع التطوير والابداع، فيما ينصب الهدف الثالث على أن تكون المدن الصناعية الجديدة مقراً للشركات العالمية لعرض الفرص الاستثمارية المستهدفة والتعريف بالمنتجات الوطنية اقليمياً ودولياً وزيادة الصادرات الكويتية من المنتجات المحلية.

ويتعلق الهدف الرابع بالاستدامة البيئية وذلك من خلال ترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على البيئة المحلية ومعالجة وتدوير النفايات، فيما يركز الهدف الخامس على ايجاد عمالة وطنية مؤهلة وزيادة نسبتها في القطاع الصناعي.

وبين أن السياسات الاصلاحية المستهدفة تتركز في 7 محاور رئيسة وهي توفير المدن الصناعية المتكاملة الخدمات بمشاركة القطاع الخاص وتطوير البيئة التشريعية والمؤسسية للقطاع الصناعي، وترشيد الدعم والحوافز المقدمة للقطاع واطلاق التجمعات الصناعية في مجال الصناعات ذات الأولوية، وتعزيز الصادرات الصناعية وخلق فرص عمل مجدية للمواطنين في القطاع والتشجيع على البحوث والابتكار.

ولفت تقي الى أن هناك مجموعة من التأثيرات والعوائد المتوقعة على الاقتصاد الكويتي في حال الانتهاء من تنفيذ هذه الاستراتيجية ومن أهمها زيادة حجم رأس المال المستثمر الى 11 مليار دينار حتى عام 2035 مقارنة مع 5.2 مليارات دينار حالياً.

يأتي ذلك الى جانب جذب أكثر من 25 ألف وظيفة وطنية متخصصة مقارنة مع 11 ألف وظيفة حالياً وزيادة متوقعة في الصادرات بواقع 3 مليار دينار مقارنة مع 1.6 مليار دينار حالياً، وزيادة متوقعة في القيمة المضافة للقطاع بواقع 2.4 مليار دينار مقارنة مع 1.8 مليار دينار حالياً، وزيادة الانفاق على البحث والتطوير بنسبة 0.5 في المئة بحوالي 55 مليون دينار مقارنة بـ14.5 مليون دينار حالياً. وقال تقي ان الاهداف تتضمن انشاء 4 مدن صناعية ذكية خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً البدء في ابرام اتفاقيات مع دول ومع شركات القطاع الخاص لانجاز وادارة هذه المدن بحيث تكون التكلفة على الحكومة صفر.

ولفت الى أن تلك المدن تتضمن الشدادية الصناعية على مساحة 4.5 كيلومترات وتضم 700 منشاة صناعية، ومدينة النعايم الصناعية على مساحة 6 كيلومترات ومجمع الحديد والصلب على مساحة 1.5 كيلو متر والمدينة الاقتصادية الصناعية على مساحة 79 كيلو متر، ومدينة الشقايا جنوب السالمي على مساحة 2 كيلو متر وتضم 250 منشأة صناعية خاصة بتدوير النفايات. وأضاف أن هذه المدن ستتضمن مساحات للتخزين على امتداد 6 كيلومترات، وستوفر 25 ألف فرصة عمل للعمالة الوطنية حتى عام 2035.

