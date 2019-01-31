مال وأعمال

شهدت الجلسة الحوارية الثانية التي ترأسها رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي العديد من الرؤى الخاصة بتطوير القطاع الصناعي ودوره في النهوض بالاقتصاد الكويتي

وقال رئيس مجلس ادارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون في ورقة عمل تحت عنوان «لماذا يجب الاهتمام بالقطاع الصناعي وتطويره بعد أن كشفت الازمة المالية هشاشة أسواق المال والقطاعات غير المنتجة»، قال أنه عندما نتكلم عن التنمية فاننا يجب أن نعرف أولاً أنه لا تنمية بدون وسائل قياس، ولا يوجد وسائل قياس بدون معلومات دقيقة وحديثة.

وأضاف أن القطاع الصناعي في الكويت يتألف من 21 نشاطاً رئيسياً، بخلاف الانشطة الفرعية الأخرى، ويمثل نحو 4.3% من الناتج الاجمالي المحلي، حيث يهيمن القطاع الحكومي على هذا القطاع من خلال سيطرته على الانشطة النفطية وأنشطة البتروكيماويات.

4 أمراض

وأشار السعدون الى ان الاقتصاد الكلي في الكويت يعاني من 4 أمراض حقيقية هي:

1 - الخلل الانتاجي والمتمثل في ان ثلثي الناتج المحلي تابع للقطاع العام.

2 - الخلل المالي والمتمثل في ان 90% من مصروفات الموازنة تمول من قبل بيع النفط الخام.

3 - الخلل في ميزان العمالة التي تشكل 80% من وظائف الكويتيين في القطاع العام (بطالة مقنعة).

4 - خلل هيكلي في التركيبة السكانية التي تشكل العمالة الوافدة نحو 70% منها عمالة هامشية رديئة التعليم ورديئة الخدمة.

وتابع السعدون يقول أن الخلل الأساس تتحمله العقلية الحكومية التي لا تستطيع تحقيق ما تريده من خلال توجيه الصناعة لكي تتماشى مع الاهداف الكلية للاقتصاد، مؤكداً أن علاج هذا الخلل يمكن ان يكون من خلال وضع أهداف عامة للدولة تعطي الدعم المباشر وغير المباشر بما يعمل على ردم الاختلالات الهيكلية الاربع السابق ذكرها، وتحويل الكويت الى مركز صناعي له عائد صناعي واقتصادي.

من جانبها قدمت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة اسيكو المهندسة غصون الخالد ورقة عمل بعنوان رؤية القطاع الخاص لتشجيع الاستثمارات الصناعية وتعزيز كفاءة القطاع الصناعي كعمق استراتيجي للاقتصاد الكويتي، الطريق الى وضع الكويت على خارطة الاستثمارات الصناعية الحديثة.

وقالت أن ميزانية الكويت شهدت عجزاً منذ عام 2015، ومنذ بداية ذلك العجز بدانا جميعا نفكر في حل لهذه المشكلة، موضحة أن ليس هناك خطة بديلة لتعويض ذلك العجز نظراً لكون النفط هو الدخل الوحيد للدولة، متسائلة في الوقت ذاته ماذا يمكن أن نفعل لو هبط سعر النفط مجدداً.

بدائل للنفط

وشددت على ضرورة البحث عن بدائل للنفط بحلول 2020 نظراً لتوجه العالم أجمع لاستخدام السيارات الكهربائية بنسبة تصل الى 40% بحلول تلك الفترة، مضيفة أن الكويت لديها بدائل عديدة من بينها الطاقة البشرية والطاقة البشرية التي بامكانها فتح أبواب التطور.

وأكدت على أن القطاع الخاص يعد قطاراً سريعاً على عكس ما يحدث في القطاع الحكومي، مؤكدة أننا لا نرى القطاع الصناعي على أرض الواقع في المرحلة الحالية، مبينة أنه لم يعد هناك وقت للانتظار، خاصة وأن لدينا الديموقراطية الحقيقية التي تساعدنا على وضع التشريعات والقوانين التي تخدم الكويت في المرحلة المقبلة.

ولفتت الخالد الى اتضاح الرؤية الحكومية التي يدعمها سمو أمير البلاد والتي تهدف الى انعاش القطاع الاقتصادي بشكل كبير، وانتشال القطاع الخاص بالشكل الذي يصب في مصلحة البلاد.

ودعت في نهاية ورقتها الى تنويع المواد الصناعية، وخصوصاً البتروكيماوية والغذائية، حتى يكون لدينا اكتفاء ذاتي من تلك المواد.

توسع صناعي

من جانبها قالت عضو المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وعضو مجلس أمناء مدينة الحرير المهندسة سارة أكبر في الورقة التي قدمتها حول الاهمية الاستراتيجية للتوسع الصناعي في قطاع المشتقات النفطية والبتروكيماويات، أن استهلاك العالم في الوقت الراهن من النفط يبلغ 100 مليون برميل يوميا، منها 60% تذهب الى استهلاك السيارات والكهرباء والطاقة، بينما يتبقى 20% فقط لصناعة البتروكيماويات.

واوضحت أن التوجه العام للدول النفطية حالياً نحو الطاقات المتجددة والبديلة وصناعة السيارات الكهربائية، بالاضافة الى الاستثمار في الطاقة البديلة وبدائل النفط.

وطالبت أكبر بضرورة وضع استراتيجية طويلة المدى لصناعة البتروكيماويات والتي يجب ان تتوافق مع رؤية الكويت 2035 وأبرزها خروج الدولة من العديد من الانشطة التي يهيمن عليها القطاع الحكومي ومنها الصناعات البترولية والنقل البترولي والبتروكيماويات، على ان تسند تلك القطاعات الى القطاع الخاص.

