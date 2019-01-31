علم ومعرفة

أقام الملتقى الثقافي ندوة حول «ثنائية اللغة والعولمة» حاضر فيها الأكاديمي ووزير الاعلام الأسبق د. سعد بن طفلة وأدارها الروائي طالب الرفاعي بحضور عدد كبير من المثقفين والشخصيات العامة.

في البداية تحدث بن طفلة عن اهتمامه بقضايا اللغة منذ أكثر من ثلاثين عاما حيث أخذ مقررا في أنثربولوجيا اللغة، وبعدها بعشر سنوات مثل الكويت في مؤتمر دولي حول العولمة واللغات حيث ناقش مصير بعض اللغات المهددة بالتلاشي في ظل العولمة.

وأشار الى الثورة الرقمية منذ أواخر التسعينيات من القرن الماضي والتي ساهمت في تلاشي واندثار العديد من اللغات، متوقعا أن نصف اللغات سوف تنقرض خلال هذا القرن بسبب تلك الثورة الرقمية حيث بات العالم اجمالا يتحدث الانجليزية، ومعها لغة أخرى.

وأرجع هيمنة الانجليزية الى ارتباطها الشديد بالثورة والرقمية وبالعديد من الاختراعات المؤثرة.

وعن أسباب تلاشي اللغات الأخرى أرجع بن طفلة ذلك الى أسباب عنها منها «العدد» فبعضها لا يتحدثها سوى عدد قد يصل الى 12 شخصا أو قبائل صغيرة، فعلى سبيل المثال «الآرامية» لا تتحدثها سوى بلدات صغيرة في سورية أشهرها معلولا ومن الوراد مع الحرب في سورية حاليا أن ينقرض من يتحدثونها، ونفس الشيء بالنسبة الى «السريانية».

كما تتلاشى اللغات بسبب عدم وجود حافز للحفاظ عليها، وهذا الحافز اما يرتبط بالتعليم أو فرص العمل، وهو ما يظهر بجلاء في قوة الانجليزية في هذين المجالين.

أيضا بعض اللغات تعاني بسبب كونها «غير مكتوبة» أو لعدم أهميتها مثل اللغة الظفارية في سلطنة عمان وهي تعود الى اللغات السامية القديمة، وتعد لغة حمير وسبأ.

في المقابل بعض اللغات الميتة أو اللي كانت شبه ميتة انتعشت مع الاهتمام الحكومي مثل العبرية في اسرائيل.

أما بالنسبة للغة العربية فقال بن طفلة انه توقع أن تتفكك العربية الى اللهجات مثلما حدث مع اللاتينية، كما توقع تراجعها مع ظهور «العربيزي» تحت تأثير الثورة الرقمية. يضاف الى ذلك أن 40% من أبنائها أميون لا يقرأون ولا يكتبون.

وفي هذا السياق تعالت منذ التسينيات دعوات الأخذ باللهجات ومأسستها وكان من أشهر الدعاة الى ذلك الشاعر اللبناني سعيد عقل الذي اعتبرها «العربية» لغة ميتة.

لكن بن طفلة رأى أن العربية حافظت على بقائها رغم كل ذلك وتقع اليوم في المرتبة الخامسة عالميا بعد الانجليزية والصينية والهندية والاسبانية.

ورأى أن الثورة الرقمية ساهمت في تعزيز حضورها وليس العكس وقطعت الطريق على دعوى مأسسة العامية، وبفضلها يستطيع المتكلمون بها على مناقشة أي موضوع فكري، ولا شك أن القرآن الكريم وارتباطها بالدين عموما ساهم في تعزيز حضورها. وختم بن طفلة ورقته بالتأكيد على أن العربية بخير ولا يخشى عليها.

المداخلات

الكاتب ورجل الأعمال محمد الشارخ قدم مداخلة مختلفة عما طرحه المحاضر وأبدى تخوفه على العربية، معتبرا أن نهضة اللغة مرتبطة بنهوض الحكومات بشأنها، كما حدث مع الأمازيغية على سبيل المثال، ولفت الى أننا نستعمل القاموس عند التعامل مع الانجليزية لضمان الدقة، بينما لا نبالي بأخطائنا في حق اللغة العربية.

واعتبر الشارخ أننا أكثر أمة تتشدق بمحبة اللغة لكن لا يوجد اهتمام جدي بها، رغم أنها الأساس اللغوي لكل الشعوب العربية، وأساس الهوية.

د. حامد الحمود تطرق الى ضعف المحتوى الالكتروني باللغة العربية والذي يقل عن 1% والذي يعكس ضعف الأنشطة المرتبطة بالعربية وأنها في خطر بالفعل.

كما ضرب مثلا باليونان والتي رغم العدد القليل للمتكلمين تترجم أضعاف ما يترجمه العرب جميعا. وكذلك باسرائيل التي أحيت لغتها القديمة وباتت تنال بها العديد من الجوائز العالمية.

الكاتب عبد المحسن المظفر نوه بدور مجمع اللغة العربية في حمايتها والحفاظ عليها لكنه أبدى قلقه وتخوفه من أحوال العربية هذه الأيام.

أما الروائية فوزية سالم الشويش فعبرت عن تفائلها وقالت: العربية لن تندثر ووجود القرآن والكلاسيكيات المكتوبة به، كفيلان بحفظها.

فيما أبدت الروائية ليلى العثمان تخوفها من استسهال الكتابة باللهجة المحلية واستشهدت بقول سعيد عقل بأن العربية صارت جثة ويجب دفنها.. وقالت ما يجمعنا كعرب هو اللغة.. واستغربت من اقبال دور النشر على تقديم روايات بالعامية.. ودعت الى منعها.. اضافة الى استعمال الأجيال الجديدة للانجليزية وعدم معرفتهم لا العربية ولا حتى اللهجة الكويتية.

وأشار الكاتب المسرحي عبد العزيز السريع الى تجربة قراءة سيرة الكاتب التونسي عز الدين مدني المكتوبة باللهجة المحكية وكيف وجد مشقة في فهمها ثم اكتشف بعد تعب مدى تشابهها مع العامية الكويتية، واستشهد أيضا برواية «مريم الحكايا» للكاتبة علوية صبح.. لكنه أكد في النهاية على أنه مطمئن على العربية مطالبا بدور أكبر للحكومات.

د.وسمية المنصور أكدت على التحديات التي تواجهها العربية سواء فيما يتعلق بالمحتوى الالكتروني، والازدواجية اللغوية، والمدارس الأجنبية، وشعور أبنائها بالهزيمة فيما يتعلق بلغتهم الأم، وكذلك هزيمة المحيط الخارجي ازاءها.

أخيرا دعا الناقد فهد الهندال الى مقاربة قضايا اللغة في اطار مفهوم الهوية. كما تحدثت سارة سعد بن طفلة باسم الجيل الجديد عن قبولها اللهجات كتنوع ثري وحبها كذلك للغة العربية بفضل تشجيع والدها.

وعلى هامش المحاضرة وجريا على تخصيص الموسم الثقافي للاحتفاء بالروائي الكبير الراحل اسماعيل فهد اسماعيل ألقت د.أنوار السعد ورقة حول روايته «بعيدا الى هناك».

وقالت ان الرواية تتحدث عن الخادمة «كوماري» واتهامها ظلما بسرقة عقد سيدتها، وأوضحت أنها تأثرت شخصيا بالرواية الى درجة أنها قررت عدم الاستعانة بعاملة في المنزل.

وعلى مستوى السرد وسيكولوجية اللغة أشادت بالعنوان ودلالته على البعد النفسي للخادمة، وكذلك اللجوء الى السارد العليم والحديث عن الخادمة طوال الوقت عن طريق الآخرين، وكأنها مقموع لا صوت لها. حتى اسمها الحقيقي تم سلبه منها ومناداتها باسم آخر. فيما جاءت النهاية مفتوحة للاشارة الى أن الوضع مازال كما هو عليه.

