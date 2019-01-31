علم ومعرفة

مرت قبل أيام ذكرى رحيل المغفور له سمو الشيخ جابر الأحمد والذي شهدت الكويت في عهده نهضة كبرى في مجالات شتى، فكان خير خلف لخير سلف.

وعندما نستذكر مسيرته الحافلة بالعطاء لابد أن نتوقف عند أحد أهم الكتب التي صدرت ووثقت لمسيرة سمو الشيخ جابر الأحمد خصوصاً في مجال الاقتصاد الذي عصب الحياة في الكويت.

الكتاب حمل عنوان «خمسون عاماً من العطاء الاقتصادي» وأصدره د.حيدر حسن الجمعة ويقع في حوالي 156 صفحة موزعة على ثلاثة فصول اضافة الى الخاتمة والملاحق.

وأكد الجمعة في دراسته القيمة على دور سمو الشيخ جابر وكيف استطاع بحنكته في تعزيز الاقتصاد.

وقد برز هذا الدور من خلال المسؤوليات التي أسندت اليه منذ تعيينه عام 1949 نائبا للشيخ أحمد الجابر في محافظة الاحمدي. كما اسندت اليه دائرة المالية والاملاك في سن مبكرة وهو دور كبير وخطير، في الوقت ذاته تحمل مسؤولية مواجهة شركات النفط وهي مسؤولية يقول المؤلف انها غير سهلة حيث استطاع ان يتعامل مع هذه الشركات من منطلق مصلحة الكويت وشعبها وان يفرض الارادة الكويتية وحقها في ثروتها النفطية.

كما تولى في اول تشكيل وزاري يناير 1962 حقيبة وزارة المالية والصناعة في يناير 1963 ثم رئيسا لمجلس الوزراء 1965.

وهكذا عبر نصف قرن، وفي مختلف المواقع، تعددت بصماته وهو يعمل بهدوء لتحقيق الانجازات. حيث يشير المؤلف الى ادارته المالية المبكرة والتي كانت تنم عن عبقرية اقتصادية وكفاءة، ورغم حداثة التجربة الادارية الا انه استعان بخبرات كويتية في المقام الاول وعربية ثانيا في تحديث الجوانب المالية المتعلقة بواردات الدولة والصرف.

في الوقت ذاته اهتم رحمه الله بتطوير النظم المحاسبية ووضع جداول حديثه للرواتب وحوافز الموظفين. وبشهادة عدد من الشخصيات الكويتية الاقتصادية التي عايشته عن قرب يذكرون انه كان يستشيرهم في بلوة الافكار الخاصة بتطوير البلد واصدار القرارات المناسبة التي تسهم في تطوير الاداء الاداري والمالي. ويروي المؤلف كيف استطاع تكوين خطط مستقبلية في حفظ احتياطي الاجيال القادمة وكان وقتها مجلس الامة معطلاً واصدر امرا اميريا بتكوين الاحتياطي وصدق عليه المجلس بعد اعادة الحياة البرلمانية، من جديد وذلك لاهمية الموضوع وخاصة ان ايرادات النفط في السبعينات في اوجهها وكانت نظرة سمو الامير بعيدة المدى وتبين اثرها في مجالات ومشاريع شتى مثل: انشاء الاحتياطيات، تأسيس الشركات الوطنية النفطية وغيرها لدعم الاقتصاد، دعم الصناعة بانشاء البنك الصناعي الكويتي والبنك العقاري الكويتي. أما خليجيا فقد دعمت خطط سمو الشيخ جابر مسيرة مجلس التعاون عبر: انشاء بنك البحرين والكويت، انشاء مؤسسة الخليج للاستثمار.. وعربيا تم: انشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. وكذلك عالمياً تأسس مكتب الكويت للاستثمار في لندن وانشئت الهيئة العامة للاستثمار. كل تلك الانجازات الاقتصادية وضعت دولة الكويت في مسار تنموي شامل فالاساسات التي وضعها داخليا وخارجيا قفزت بدولة الكويت في مصاف الدول الحديثة، حيث وضع النظم المالية ووضع الميزانية على اساس توزيع الثروة، اضافة الى ان هذه الخطط شملت جميع الجوانب المتعلقة بالاجور، ونظم التحويلات والرعاية الاجتماعية، والاستثمارات والمشروعات العامة.

أيضاً يسرد د. حيدر في دراسته القيمة جانبا مهما في مسيرة الشيخ جابر والتي توجت بوضع اول نقد وطني كويتي بعد ان كان التداول يتم عبر الروبية الهندية واعتبارا من 1959 تم تداول العملة الجديدة وتم تكليف بنك الكويت الوطني المحدود والبنك البريطاني للشرق الاوسط في الكويت بالقيام باستبدال اوراق العملة القديمة بالعملة الورقية الجديدة. في الوقت ذاته تم انشاء البنك المركزي الكويتي عام 1968 برأسمال قدره مليوني دينار ليحل محل مجلس النقد الكويتي وتنظيم مهنة الصرافة وذلك لمسايرة تطور الانشطة الاقتصادية.

وكان لانشاء بنك الكويت المركزي دور مهم في اصدار العملة لحساب الدولة، وتأمين ثبات النقد الكويتي وتحويل العملات الاجنبية اضافة الى توجيه سياسة الائتمان، وكذلك مراقبة الجهاز المصرفي، وتقدم المشورة المالية.

ويشير المؤلف الى دور الصندوق الكويتي للتنمية، حيث يوضح ان الكويت حين حققت فوائض مالية منذ بواكير الستينات كانت سباقة في عملية التنمية العربية من منطلق الوعي النابع من عقيدتها التي تحض على التعاون. حيث تأسس الصندوق عام 1961 وكان رأسماله آنذاك 100 مليون دينار لكنه اليوم يحظى بميزانية تبلغ بليوني دينار. وتوسعت عملياته التنموية في العديد من الدول. وكانت خطط الكويت تهدف من وراء انشائه الى تأكيد انتماء الكويت لمحيطها العربي والاسلامي وتأكيد التعاون الدولي ودعم مسيرة السلام وترسيخ علاقات المصالح المتبادلة. وكان سمو الأمير الراحل الشيخ جابر اول رئيس لمجلس ادارة الصندوق حيث اسهم بشكل فعال في شق طريقه الى النور، حتى اصبح مؤسسة مالية معروفة باسهاماتها التنموية وحقق نجاحا في تنفيذ خططه بعيدة المدى وجعلته درة التاج في الاقتصاد الكويتي حتى اليوم. واستطاع المؤلف عبر دراسته ان يطلعنا على عمق الدور الاقتصادي الذي قام بها سمو الشيخ جابر في تكوين الحياة الاقتصادية الحديثة.

