علم ومعرفة

رغم مرور 80 عاما على طبعة جديدة من كتاب «مستقبل الثقافة في مصر»، لعميد الأدب العربي د.طه حسين، ألا انه مازال واحدا من اكتر الكتب اثارة للجدل والنقاش بين المثقفين المصريين والعرب والذي كتب فيه مؤلفة أفكاره بخصوص ما يجب أن يكون عليه المجتمع والثقافة في مصر وجاء الكتاب كخارطة طريق بعدما نالت مصر استقلالها عن بريطانيا عقب معاهدة 1936.. وناقش عميد الأدب العربي قضية التعليم والثقافة والهوية والحضارة مما جعل الكتاب الذي صدر عام 1938 من أهم الكتب المرجعية وتحت مناقشته مؤخرا في مؤتمر موسع للمثقفين عقد في مكتبه الاسكندرية مؤخرا.. وكانت المكتبة قد أعادت اصدار الكتاب ضمن مشروعها «اعادة كتب التراث» وذلك بمناسبة مرور 80 عام على اصداره الأول وأيضا في الذكرى الـ45 لرحيل عميد الأدب العربي.

وكتب د. مصطفي الفقى مدير مكتبة الاسكندرية في تصديره للكتاب عدة سطور قال فيها «أن هذا يأتي في سياق جهود مكتبة الاسكندرية في مواجهة التطرف الفكري وافساح المجال أمام الأفكار التي تسهم في تجديد ونهضة المجتمعات العربية والاسلامية». وأضاف أن كتاب «مستقبل الثقافة في مصر» يثير التساؤلات، ويحرض على التفكير، ويفتح بابا للحوار نحن أحوج ما نكون اليه.. وأنه يأتي ضمن مختارات من التراث الفكري والثقافي في اطار مشروع لمكتبة الاسكندرية بعنوان اعادة احياء كتب التراث، وسيتم عرض الكتاب في الملتقى السنوي للمثقفين والمفكرين

وفي نفس السياق قال د. سعيد اسماعيل في دراسته التقدمية للكتاب: «بغير مبالغة، فان الدكتور د. طه حسين يقف متميزا، بين مفكري الوطن العربي، محتلا مكانة خاصة، سواء اتفقت معه أو اختلفت.. فلقد تجمعت في شخصية هذا المفكر العملاق، أكثر من غيره من مفكري الوطن العربي في العصر الحديث، الكثير من المقومات التي أهلته أن يكون صاحب رؤية تركت «بصمة» في تاريخ الثقافة في مختلف أرجاء بلداننا العربية، سواء من حيث غزارة ما كتب، أو نوعية هذا الذي كتب، أو ما شغله من مواقع عمل مؤثرة، أو ما أثاره من معارك زلزلت الأرض الثقافية العربية، وزادت من توهجها وتداعياتها».

وأضاف الكتاب يُوحي عنوانه «مستقبل الثقافة في مصر»، بأن مضمونه يدور حول الثقافة ولكن في حقيقة الأمر أن ثلاثة أرباعه عن التعليم، وربعه عن الثقافة؛ حيث خصص طه حسين 21 موضوعا من كتابه عن الثقافة، و79 موضوعا عن التعليم!! ايمانا منه بأن تطوير التعليم في مصر رهن بتطوير الثقافة، وأن وجود فجوة بينهما لابد أن تبث في عروق كل منهما أسباب وَهَن وضعف».

ويؤكد على علاقة الثقافة والتعليم بالهوية الحضارية لمصر وعلاقة الدولة المصرية بكل من الثقافة والتعليم وارتباط كل منهما بنهضة مصر واحتلالها المكانة التي تستحقها بين الأمم

ومازالت الأسئلة التي طرحها طه حسين هي ذاتها الأسئلة التي نحاول البحث عن اجابة لها.. لذلك مازالت مصر في حاجة ماسة الى كتاب مستقبلها وهذا هو السبب الرئيس الذي يجعل الجهات المعنية بالثقافة في مصر تعيد طبع هذا الكتاب تحديدا في أكثر من مناسبة.

