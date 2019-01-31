آخر النهار

بعد انقطاع دام اكثر من 29 عاما أعادت الفرقة السينمائية الاولى الفنانة هدى حسين الى الاغنية الوطنية وذلك من خلال تنفيذ اغنية وطنية بعنوان «الكوت» لعرضها في احتفالات الكويت بالاعياد الوطنية وذلك اهداء من السيد وليد المرشود.

حيث شاركت ونفذت الفرقة السينمائية الاولى الفيديو كليب الذي أخرجه مدير الفرقة المخرج رمضان خسروه.

يشار الى ان اغنية «الكوت» للفنانة هدى حسين من ألحان وكلمات المخرج السينمائي رمضان خسروه والتوزيع الموسيقي للفنان جراح الصايغ والمكساج وتسجيل الصوت لفهد الحداد ومدير التصوير لجون الشرقاوي ومصمم الديكور كل من نوران الشامي ومحمد الحربي ومحمود مالك والإشراف العام احمد الأميري . حيث عبر المخرج ومدير الفرقة رمضان خسروه عن سعادته لإنجاز هذا العمل الذي يحمل بين طياته جمل موسيقية وكلمات شعرية تعود فينا للماضي الجميل كما أنه سعيد لوجود الفنانة هدى حسين في هذه الأغنية حيث يعتبرها أيقونة جميلة لأغنية الطفل والأغنية الوطنية وها هي تعود لنا بالكوت متمنيا أن يلقى العمل النجاح الكبير.

يذكر ان الفرقة السينمائية الاولى مستمرة في أعمالها وذلك من خلال دعم الشيخة انتصار سالم العلي للفرقة وللشباب الطموح ما يجعل الفرقة تقدم اعمالا متميزة وعطاءا مستمرا لاسيما ان مدير الفرقة المخرج السينمائي رمضان خسروه الذي عودنا دائما على أعماله سواء السينمائية او الغنائية والتي تحمل حسا وطنيا يعيد مرة اخرى الفنانة هدى حسين الى الاغنية الوطنية بعد غياب طويل.

