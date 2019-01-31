آخر النهار

أحيت فرقة «نانجينغ» الصينية الثلاثاء الماضي حفلا موسيقيا قدمت خلاله وصلات متنوعة من الرقص الشعبي والعزف الصيني الجميل أمتعت الجمهور الكويتي الحاضر في مسرح «عبدالحسين عبدالرضا» بمنطقة السالمية. وقدمت الفرقة 11 عرضا موسيقيا متنوعا تضمنت رقصات شعبية رائعة بلباس مماثل لتراثهم القديم إلى جانب عروض بهلوانية وموسيقية على آلات «البانهو والناي والقانون» راسمة لوحة من الغناء والرقص الحالم. وفي لفتة جميلة منها أهدت الفرقة الجمهور الكويتي أغنية «طالعة من بيت أبوها» وقدمتها لهم باللغة العربية حيث تفاعلوا معها بالتصفيق الحار وترديد كلماتها بأصواتهم مع المغني الصيني.ومع نهاية الأمسية امتزجت الألوان الزاهية مع الاصوات الجميلة المرتفعة المفعمة بالحماس لتشكل لوحة فنية رائعة أسعدت وأمتعت الحضور.

