loader

آخر النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

فرقة «نانجينغ» الصينية أمتعت الجمهور بمسرح «عبدالحسين عبدالرضا»


أحيت فرقة «نانجينغ» الصينية الثلاثاء الماضي حفلا موسيقيا قدمت خلاله وصلات متنوعة من الرقص الشعبي والعزف الصيني الجميل أمتعت الجمهور الكويتي الحاضر في مسرح «عبدالحسين عبدالرضا» بمنطقة السالمية. وقدمت الفرقة 11 عرضا موسيقيا متنوعا تضمنت رقصات شعبية رائعة بلباس مماثل لتراثهم القديم إلى جانب عروض بهلوانية وموسيقية على آلات «البانهو والناي والقانون» راسمة لوحة من الغناء والرقص الحالم. وفي لفتة جميلة منها أهدت الفرقة الجمهور الكويتي أغنية «طالعة من بيت أبوها» وقدمتها لهم باللغة العربية حيث تفاعلوا معها بالتصفيق الحار وترديد كلماتها بأصواتهم مع المغني الصيني.ومع نهاية الأمسية امتزجت الألوان الزاهية مع الاصوات الجميلة المرتفعة المفعمة بالحماس لتشكل لوحة فنية رائعة أسعدت وأمتعت الحضور.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة