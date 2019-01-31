آخر النهار

ما احوجنا ونحن نتوقف امام الاعمال الغنائية الوطنية، التي تتمحور حول «العلم» ان نتذكر مجموعة من اهم النتاجات الوطنية، التي خلدت «العلم».

ومن بينها على سبيل الذكر لا الحصر، من نتاجات الراحل عوض الدوخي، أغنيته «وسط القلوب» حيث يصف العلم الكويتي بقوله:

رافع البيض الصنايع

يرعى للخضر المرابع

سود ايام المواقع

حمر العهود

وقد ظلت تلك الاغنية تصدح كلماتها عبر حنجرة الدوخي لسنوات وعقود حتى خلدت الذاكرة.

وننتقل الى المطرب الكبير سعود الراشد، وأغنيته الوطنية الخالدة رفرف يا علم بلادي. ومنها نختار:

رفرف يا علم بلادي

فوق السهل والوادي

روحي والله وفؤادي

اهديها لك يا علمنا

رفرف رفرف يا غالي

رفرف دايما للعالي

يا رمز الاستقلال

حولك كلنا تجمعنا

ونتوقف عن احدى الاغنيات البارزة في مسيرة القدير شادي الخليج بعنوان «علم الكويت» والتي غناها مع الفرقة النحاسية ومنها نختار:

علم الكويت سلمت خفاق البنودي

وسموت كالطود الاشم على حدودي

بك نفحة من عطر ماضينا التليدي

بك ومضة من عهد طارق والوليدي

انها وقفة متعجلة امام ابداعات توقفت عند العلم.. بمناسبة اختيار «العلم» كمحور لاحتفالات الكويت بالاعياد الوطنية. ولنا اكثر من وقفة..

وعلى المحبة نلتقي

