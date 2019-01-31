آخر النهار

أعلن المخرج مجدي الهواري، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستغرام»، عودة «الملك لير» للفنان الكبير يحيي الفخراني الى مسرح «Cairo Show».

هذه ليست المرة الأولى التي يجسد فيها الفخراني شخصية الملك لير للأديب العالمي ويليام شكسبير، اذ قدمها على خشبة المسرح قبل 17 عاما، بمشاركة نخبة من نجوم المسرح، بينهم الفنانة سوسن بدر، وأشرف عبد الغفور. وحققت وقتها نجاحا منقطع النظير.

ويواصل الفخراني مع فريق عمل مسرحيته التجهيز للبروفات النهائية قبل بدء أول العروض المقررة في فبراير المقبل، باخراج تامر كرم.

مسلسل «بالحجم العائلي» كان آخر أعمال الفخراني الفنية. وقد عُرض ضمن الماراثون الرمضاني للعام الماضي.

يذكر أن المسرح المصري يشهد انتعاشة مؤخرا، بعد عودة عدد كبير من النجوم لتقديم العروض المسرحية على كافة مسارح الدولة، أبرزهم الفنان أشرف عبد الباقي بمسرحيته «جريمة في المعادي»، وهنيدي بـ«3 أيام في الساحل»، ومؤخرا الفنان أحمد أمين بمسرحية «أمين وشركاه».

