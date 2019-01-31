آخر النهار

يتوقع أن تصل البلاد الفنانة القديرة استقلال أحمد وذلك للمشاركة فى بطولة مسلسل «أنا عندي نص» كضيفة شرف الى جوار النجمة القديرة سعاد عبد الله، ويتوقع أن يكون هذا العمل، بمثابة عودة النجمة استقلال أحمد التى كانت قد اعتزلت التمثيل والتفرغ لأسرته فى مملكة البحرين، بعد مسيرة عامرة بالانجازات الفنية المتميزة من بينها مسرحية «بيت العز» و«السندباد البحرى» و«فرسان المناخ» و«فرحة أمة»، بالاضافة الى مسلسلات «درب الزلق» و«خالتى قماشة وغيرها. وفيما يخص مسلسل أنا عندي نص تأليف د. حمد الرومي واخراج منير الزعبي وبطولة وانتاج الفنانة سعاد عبد الله ومعهم فى المسلسل سليمان الياسين وشجون وفاطمة الصفي وهدى الخطيب وبدرية طلبة ومرام ومحمد العجيمي وريم ارحمة وغرور وليلى عبدالله وحسين المهدي وسيعرض خلال الدورة الرمضانية المقبلة.