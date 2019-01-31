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أكد الفنان خالد البريكي بأنه من تلك النوعية من الفنانين الذين لا يطرقون أبواب المنتجين، وثقة في ذاته ثم ثقة في عدد من المنتجين والمخرجين الذين يؤمنون بتجربته وحضوره، كما عبر البريكي في تصريح خاص بـ «النهار» عن سعادته الغامرة بالنجاح والحضور الكبير الذي يحصده الفيلم الكوميدي الجديد «ودي أتكلم» مع المخرج صادق بهبهاني.

وهو يستهل حديثه مع «النهار» قائلاً:

- اعترف بأنني مقل في أعمالي، وهذا السؤال يفترض أن يوجه للمنتجين والمخرجين، فأنا من تلك النوعية من الفنانين الذين لا يطرقون أبواب المنتجين، احتراماً لذاته، وأثمن ثقة عدد من المنتجين والمخرجين الذين يؤمنون بتجربتي وحضوري، ولهذا فإنه مهما طال الغياب، سأظل حاضراً عبر عدد متميز من النتاجات الفنية، التي أشعر أمامها بالرضا على الذات، من أجل التواصل وإسعاد جمهوري العزيز.

ويستطرد: - أعود إلى موضوع قلة الأعمال لأشير إلى أنني خلال السنوات الأخيرة قدمت عدداً قليلاً من الأعمال، قياساً بالسنوات الماضية، وهذا يعود لأسباب عدة، ومن بينها قلة الأعمال المتميزة والأمر بالنسبة لي شخصياً ليس بكثرة الأعمال بل بالنوعية والأثر الذي نتركه للمشاهد الحقيقي، وهذا ما يجعلني دائماً أمام الاختيار الصعب.

وعن النجاح الجماهيري الذي يحصده فيلمه «ودي أتكلم» قال الفنان خالد البريكي:

- باختصار شديد فإن فيلم «ودي أتكلم» من تلك النوعية من الأعمال السينمائية التي تطور العلاقة مع الجمهور السينمائي محلياً وخليجياً.

ويستطرد: - «ودي أتكلم» فيلم بطرح اجتماعي، ناقد للعديد من الممارسات والتصرفات السلبية، صاغه وأخرجه بذكاء شديد المخرج الفنان صادق بهبهاني، وتم تصويره بين الكويت ودبي، وسعيد بأن يتجاوز عرض الفيلم «7» أسابيع في الأسواق الكويتية، وهذا ما يمثل إنجازاً لرصيد السينما الكويتية، وكما أنه أول فيلم كويتي يعرض في الصالات في المملكة العربية السعودية، ويحظى بالاهتمام والمتابعة وكتب عنه العشرات من المقالات الإيجابية، والفيلم يشارك في بطولته عدد مرموق من نجوم الوسط الفني ومنهم جاسم النبهان وجمال الردهان وليلى عبدالله وعبدالله الخضر ونواف الشمري وحشد آخر من النجوم.

ويقول البريكي:

- قبل أن انتقل إلى موضوع آخر، أشيد بدعم شركة السينما الكويتية الوطنية بشخص هشام الغانم وفريقه الرائع، الذي كان نعم الداعم وهنا بودي أن أقول بان السينما الكويتية في حاجة لمزيد من الدعم والرعاية والاهتمام على الصعيدين المادي والمعنوي كي تجد طريقها إلى الاستمرارية، وذلك لكلفة هذه الصناعة وأيضاً أهميتها في أن تكون سفيراً للحركة الفنية في الكويت.

أما على صعيد الدراما التلفزيونية فيقول:

- أصور هذه الأيام مسلسل «حضن الشوك» تأليف عبدالله السعد وإخراج أحمد البدري، مع عدد بارز من الفنانين ومنهم إلهام الفضالة وإبراهيم الحربي ومحمد العجيمي وعبير أحمد ونور الغندور وسعود بوشهري ومحمد العلوي وشهد عبدالله.. وفي هذا العمل أنا أمام شخصية ومضامين جديدة، والعمل سيعرض خلال الدورة الرمضانية المقبلة، بإذن الله.

