دوليه

أكد المدرب الإسباني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا أنه لم يفقد الأمل في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز، وذلك رغم خسارة فريقه أول من امس أمام مضيفه نيوكاسل لأول مرة منذ 2005 (1-2).

وقال المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونيخ الألماني «ما زلنا في يناير. هناك المتسع من الوقت، لكن بالطبع، عندما تكون خلف المتصدر لا تريد أن تفرط بالنقاط وكل مباراة تمر تنقصك واحدة (نحو نهاية الموسم)، لكن ما زال هناك الكثير من المباريات التي يجب خوضها».

وأقر غوارديولا بأن «فارق السبع نقاط في الصدارة كبير لكننا لسنا في أبريل أو مايو. لا تزال هناك الكثير من المباريات والكثير قد يحصل. هناك الكثير من المباريات التي ستكون ضد فرق تصارع للبقاء في هذه الدرجة (الدوري الممتاز)، أو تريد المشاركة في يوروبا ليغ ودوري أبطال أوروبا. من جهتنا، سنقدم أفضل ما لدينا لكي نكون هناك (في قلب الصراع على اللقب)، وألا نستسلم».

وأكد غوارديولا: «لم نستخف بنيوكاسل على الاطلاق، لا محالة. نحن لا نفعل ذلك بتاتا، ولهذا السبب ما زلنا في أربع بطولات. لهذا السبب سجلنا 100 نقطة الموسم الماضي. الأمر وحسب أننا لا نلعب في بعض الأحيان بالطريقة التي نريدها، وهذا الأمر يحصل. لم نكن في ليلتنا، وهذا أمر أتفهمه تماما».

