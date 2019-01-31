دوليه

خطف فالنسيا بطاقة التأهل الى نصف نهائي مسابقة كأس إسبانيا من يدي ضيفه خيتافي بالفوز عليه 3-1 اول من امس، معوضا خسارته ذهابا خارج ملعب بهدف وحيد. وبدا خيتافي في طريقه لاقصاء فالنسيا، لأن خورخي مولينا الذي سجل هدف مباراة الذهاب، وضعه في المقدمة بعد دقيقة فقط على البداية، ثم حافظ على تقدمه حتى الدقيقة 61 حين سجل رودريغو مورينو هدفه الأول.

ثم تعرض خيتافي لضربة بإكماله ربع الساعة الأخير بعشرة لاعبين بعد طرد التوغولي دجيني داكونام، لكنه تمكن رغم ذلك من إبقاء النتيجة على التعادل حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع حين سجل رودريغو هدفه الثاني. ورغم ذلك، كانت بطاقة نصف النهائي في يد خيتافي بسبب أفضلية الهدف الذي سجله خارج ملعبه، إلا أن رودريغو خطفها منه بتسجيله هدفه الثالث وهدف تأهل فريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، موجها ضربة موجعة جدا للضيوف. وتختتم مباريات ربع النهائي اليوم بلقاء جيرونا وريال مدريد (2-4 ذهابا).

وعلى «ستادي مونتيليفي»، يخوض ريال مدريد مباراته الثانية تواليا في كاتالونيا حين يحل اليوم ضيفا على جيرونا وهو مرشح لنيل بطاقة نصف النهائي، بعد أن حسم لقاء الذهاب على أرضه 4-2.

وكان فريق المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري تغلب على ممثل كاتالونيا الآخر إسبانيول الأحد 4-2 ايضا في الدوري بفضل ثنائية للفرنسي كريم بنزيمة وهدفين للعائد من الإصابة الويلزي غاريث بيل والقائد سيرخيو راموس.

ويبدو أن النادي الملكي استعاد شيئا من المستوى الذي خوله احراز لقب دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الماضية، إذ حقق فوزه الخامس في مبارياته الست الأخيرة، وهو يمني النفس بأن تستمر استفاقته لاسيما مع عودة بيل الذي شارك بديلا بعد أن غاب عن الملاعب منذ الثالث من الشهر الحالي بسبب اصابة في ربلة الساق.

