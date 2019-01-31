loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

بياتيك قاد ميلان للفوز على نابولي


أكد المهاجم البولندي كريستوف بياتيك أن ميلان كان مصيبا بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية من جنوى، إذ قاد وصيف بطل الموسم الماضي للتأهل الى نصف نهائي كأس إيطاليا بالفوز على ضيفه نابولي 2-0 اول من امس على ملعب «سان سيرو».
وبعد أن خاض مباراته الأولى بقميص «روسونيري» السبت ضد نابولي بالذات في مباراة انتهت بالتعادل السلبي في الدوري على «سان سيرو» أيضا، نجح بياتيك في افتتاح سجله التهديفي مع فريقه الجديد بتسجيله الهدفين في الشوط الأول من داخل المنطقة، إثر تمريرتين بينتين من الأوروغوياني دييغو لاكسالت (10) والبرازيلي لوكاس باكيتا (27) على التوالي.
ورفع إبن الـ23 عاما القادم الى ميلان من أجل تعويض رحيل الأرجنتيني غونزالو هيغواين الى تشلسي الإنكليزي، رصيده الى 21 هدفا هذا الموسم في جميع المسابقات، بينها 8 في ثلاث مباريات خاضها في الكأس.والأهم، أن بياتيك منح ميلان فرصة محاولة الفوز بلقب المسابقة للمرة الأولى منذ 2003 على حساب ثاني ووصيف بطل الدوري ومدرب «روسونيري» السابق كارلو أنشيلوتي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة