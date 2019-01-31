دوليه

أكد المهاجم البولندي كريستوف بياتيك أن ميلان كان مصيبا بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية من جنوى، إذ قاد وصيف بطل الموسم الماضي للتأهل الى نصف نهائي كأس إيطاليا بالفوز على ضيفه نابولي 2-0 اول من امس على ملعب «سان سيرو».

وبعد أن خاض مباراته الأولى بقميص «روسونيري» السبت ضد نابولي بالذات في مباراة انتهت بالتعادل السلبي في الدوري على «سان سيرو» أيضا، نجح بياتيك في افتتاح سجله التهديفي مع فريقه الجديد بتسجيله الهدفين في الشوط الأول من داخل المنطقة، إثر تمريرتين بينتين من الأوروغوياني دييغو لاكسالت (10) والبرازيلي لوكاس باكيتا (27) على التوالي.

ورفع إبن الـ23 عاما القادم الى ميلان من أجل تعويض رحيل الأرجنتيني غونزالو هيغواين الى تشلسي الإنكليزي، رصيده الى 21 هدفا هذا الموسم في جميع المسابقات، بينها 8 في ثلاث مباريات خاضها في الكأس.والأهم، أن بياتيك منح ميلان فرصة محاولة الفوز بلقب المسابقة للمرة الأولى منذ 2003 على حساب ثاني ووصيف بطل الدوري ومدرب «روسونيري» السابق كارلو أنشيلوتي.

