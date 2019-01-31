دوليه

سجل جيمس هاردن 30 نقطة أو أكثر للمباراة الرابعة والعشرين تواليا، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنيب فريقه هيوستن روكتس السقوط على أرضه أمام نيو أورليانز بيليكانز 116-121 أول من امس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وجاء فوز بيليكانز على هاردن ورفاقه بعد يوم فقط على تقدم نجم الفريق أنطوني ديفيس بطلب الرحيل عن الفريق، ما دفع الأخير الى تغريمه 50 ألف دولار على خلفية التصريح العلني المخالف لقوانين رابطة الدوري لمدير أعماله ريتش بول الى شبكة إي اس بي إن، حيث قال بأن موكله لا يريد تمديد عقده. وحقق بيليكانز فوزه الـ23 في 51 مباراة والثامن فقط خارج ملعبه من أصل 28، على رغم استمرار تألق هاردن الذي سجل 37 نقطة، بينها 17 في الربع الأخير، مع 11 متابعة و6 تمريرات حاسمة.ولا تعكس النقاط الـ37 معاناة هاردن في التعامل مع المراقبة اللصيقة التي فرضها عليه جرو هوليداي، إذ نجح في 11 من محاولاته الـ32 بالمجمل، و6 من أصل 18 محاولة ثلاثية.وأقر مدرب هيوستن مايك دانتوني بالجهد الجبار الذي قام به هوليداي، بالقول جرو هوليداي هو على الأرجح أحد أفضل المدافعين في الدوري، إن لم يكن أفضلهم.

وقاد الألماني دينيس شرودر فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز السادس تواليا بتغلبه على أورلاندو ماجيك 126-117، وذلك بتسجيله 18 من نقاطه الـ21 في الربع الأخير. وواصل الكاميروني جويل أمبيد تألقه بتحقيقه 20 نقطة و10 متابعات على الأقل للمباراة الـ34 هذا الموسم، ليقود فيلادلفيا سفنتي سيسكرز للفوز 121-105 على مضيفه لوس أنجليس ليكرز.

وفاز كليفلاند كافالييرز، وصيف بطل الموسم الماضي، على واشنطن ويزاردز 116-113، وميلووكي باكس متصدر المنطقة الشرقية على ديترويت بيستونز 115-105.ورغم النقاط الـ38 لديفين بوكر، حقق سان أنتونيو سبيرز فوزه الـ11 تواليا على أرضه بمواجهة فينيكس صنز وهذه المرة بصعوبة بالغة 126-124.

وحقق بروكلين نتس فوزه التاسع تواليا بين جمهوره، وجاء على حساب شيكاغو بولز 122-117.

