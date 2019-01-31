loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

نيمار يغيب 10 أسابيع


أعلن باريس سان جرمان الفرنسي امس أن نجمه البرازيلي نيمار سيبتعد عن الملاعب لعشرة أسابيع بسبب الاصابة في مشط قدمه، وسيغيب بالتالي عن مباراتي الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد مان يونايتد الإنكليزي.
لكن أغلى لاعب في العالم لن يخضع لعملية جراحية بحسب ما أكد سان جرمان، كاشفا بأن نجم برشلونة الإسباني السابق وافق على الخضوع لعلاج لا يستدعي أي جراحة، قد يعيده الى الملاعب في الوقت المناسب لخوض الدور ربع النهائي لمسابقة دوري الأبطال في حال تأهل النادي الباريسي. وقال سان جرمان الأربعاء في بيان أنه «بعد تحليل مفصل من قبل المتخصصين، تم التوصل الى توافق في الآراء حول علاج محافظ (دون جراحة) لإصابة نيمار في المشط الخامس للقدم اليمنى». وتابع «بعد اطلاعه على هذه التوصية، وافق المهاجم البرازيلي الدولي لباريس سان جرمان على هذا البروتوكول. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يعود نيمار الى الملاعب في غضون 10 أسابيع».وسبق لمدرب سان جرمان الألماني توماس توخل القول قبل يومين بأنه «سيكون من الصعب جدا على نيمار خوض المباراة ضد مان يونايتد» في ذهاب الدور ثمن النهائي يوم 12 فبراير، لكن التأكيد الرسمي جاء أمس ليكشف بأنه لن يكون قادرا ايضا على المشاركة في لقاء الإياب المقرر في 6 مارس.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة