دوليه

أعلن باريس سان جرمان الفرنسي امس أن نجمه البرازيلي نيمار سيبتعد عن الملاعب لعشرة أسابيع بسبب الاصابة في مشط قدمه، وسيغيب بالتالي عن مباراتي الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد مان يونايتد الإنكليزي.

لكن أغلى لاعب في العالم لن يخضع لعملية جراحية بحسب ما أكد سان جرمان، كاشفا بأن نجم برشلونة الإسباني السابق وافق على الخضوع لعلاج لا يستدعي أي جراحة، قد يعيده الى الملاعب في الوقت المناسب لخوض الدور ربع النهائي لمسابقة دوري الأبطال في حال تأهل النادي الباريسي. وقال سان جرمان الأربعاء في بيان أنه «بعد تحليل مفصل من قبل المتخصصين، تم التوصل الى توافق في الآراء حول علاج محافظ (دون جراحة) لإصابة نيمار في المشط الخامس للقدم اليمنى». وتابع «بعد اطلاعه على هذه التوصية، وافق المهاجم البرازيلي الدولي لباريس سان جرمان على هذا البروتوكول. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يعود نيمار الى الملاعب في غضون 10 أسابيع».وسبق لمدرب سان جرمان الألماني توماس توخل القول قبل يومين بأنه «سيكون من الصعب جدا على نيمار خوض المباراة ضد مان يونايتد» في ذهاب الدور ثمن النهائي يوم 12 فبراير، لكن التأكيد الرسمي جاء أمس ليكشف بأنه لن يكون قادرا ايضا على المشاركة في لقاء الإياب المقرر في 6 مارس.