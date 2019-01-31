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دوليه

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ديباي يريد ترك ليون


كشف المهاجم الدولي الهولندي ممفيس ديباي في مقابلة نشرتها أول من امس مجلة «هيلدن» الهولندية، أنه يرغب بترك ليون الفرنسي الصيف المقبل للانضمام الى فريق كبير مثل ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الماضية. ونقلت المجلة عن ديباي قوله «أرغب بانتقال جديد هذا الصيف الى فريق من مستوى رفيع. ليون ناد كبير، لكنه ليس من بين أفضل خمسة أندية في أوروبا»، موضحا «أريد الذهاب الى ناد مثل ريال مدريد، برشلونة، مانشستر سيتي، باريس سان جرمان أو بايرن ميونيخ». وأضاف الهولندي بأنه يريد اللعب مع فريق «يناسبني» وفي «فريق يرغب حقا بلعب كرة القدم. أتحدث دائما عن ريال مدريد، ناد ملكي. قمصان بيضاء مذهبة»، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيبقى «مركزا» بشكل كامل على مهمته الحالية مع ليون «وبعدها سنرى أين سأحل».ويدافع ديباي (24 عاما) عن ألوان ليون منذ يناير 2017، قادما اليه من مان يونايتد الإنكليزي بعد أن عانى في فرض نفسه مع الأخير حيث خاض 33 مباراة فقط في الدوري الممتاز، سجل خلالها هدفين، بين صيف 2015 ويناير 2017.


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