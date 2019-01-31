دوليه

حقق المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم عودة غير موفقة الى موناكو، إذ فرط نادي الامارة ببطاقة التأهل الى المباراة النهائية لمسابقة كأس رابطة الأندية الفرنسية المحترفة للموسم الثاني تواليا، وذلك بتقدمه على مضيفه غانغان بهدفين أول من أمس قبل أن يخسر في نهاية المطاف بركلات الترجيح. وبدا موناكو في طريقه للتأهل الى النهائي للمرة السادسة في تاريخه المتوج بلقب واحد عام 2003، بعدما تقدم بهدفي البرتغالي روني لوبيز (18) والروسي ألكسندر غولوفين (24).وسجل نادي الامارة هدفيه رغم الضربة التي تلقاها بعد أقل من ربع ساعة على بداية اللقاء بطرد لاعب الوسط وليام فانكور لحصوله على إنذارين، لكن التفوق العددي لمضيفه أعطى ثماره في النهاية لأنه قلص الفارق في الثواني الأولى من الشوط الثاني عبر الكسندر مندي (46) ثم سجل التعادل في الدقيقة 55 عبر ماركوس تورام. وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الوقت الأصلي، فاحتكم الفريقان الى ركلات الترجيح التي حسمها غانغان 5-4 وبلغ النهائي للمرة الأولى، معكرا على جارديم مباراته الأولى بعد العودة الى منصبه السابق في محاولة لانتشال الفريق من مركزه التاسع عشر قبل الأخير في الدوري خلفا لتييري هنري الذي علق نادي الإمارة مهامه الخميس.