دوليه

عاد المدافع الأوروغوياني مارتن كاسيريس الى يوفنتوس على سبيل الإعارة من المنافس المحلي لاتسيو، وذلك بحسب ما أعلن أول من امس بطل ومتصدر الدوري الإيطالي.ويعرف كاسيريس (31 عاما) يوفنتوس جيدا، إذ دافع عن ألوانه لفترتين، الأولى بين 2009 و2010 على سبيل الاعارة من برشلونة الإسباني، ثم من يناير 2012 حتى نهاية موسم 2015-2016.

وانتقل بعدها الأوروغوياني الى ساوثمبتون الإنكليزي ثم عاد الى إيطاليا للدفاع عن ألوان هيلاس فيرونا قبل أن يلتحق بلاتسيو في يناير 2018 دون أن يفرض نفسه في تشكيلة نادي العاصمة.وجاءت الاستعانة بكاسيريس بعد رحيل المدافع المغربي مهدي بنعطية الى الدحيل القطري، وسيكلف التعاقد معه حتى نهاية الموسم 600 ألف يورو.