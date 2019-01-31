دوليه

أقال نادي فياريال الاسباني، المهدد بالهبوط الى الدرجة الثانية، مدربه لويس غارسيا بعد 50 يوما على تعيينه في منصبه، مستعينا مجددا بخافي كاييخا الذي استغنى عنه في ديسمبر الماضي، وذلك بحسبما أعلن أول من امس.

وقال فريق «الغواصة الصفراء» الذي لم يذق طعم الفوز منذ نهاية نوفمبر الماضي، في بيان «سيعلن النادي عن اسم مدرب فياريال الجديد في الساعات المقبلة»، قبل أن يتخذ قراره باعادة كاييخا لأنه «تبقى لنا 17 مباراة (في الدوري)، ولذلك رأيت أننا بحاجة الى شخص يعرف المجموعة والوضع الحالي للنادي»، بحسب ما قال رئيس النادي فرناندو رويغ في مؤتمر صحافي.

وتسلم لويس غارسيا مهامه في 10 ديسمبر الماضي بدلا من كاييخا، لكنه لم يتمكن من الفوز سوى بمباراة واحدة في مختلف المسابقات امام سبارتاك موسكو الروسي (2-0) في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».