دوليه

اكتسح الزمالك نظيره المقاصة بنتيجة 4 - 1 اول من امس في اطار مباريات الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل رباعية الزمالك محمود علاء «هدفين» ليصل الى هدفه رقم 12 في النسخة الحالية من الدوري ويبتعد بصدارة هدافي البطولة قبل أن يسجل فرجاني ساسي مثلهما بينما جاء هدف المقاصة الوحيد عن طريق باولين فوافي.

وارتفع رصيد الزمالك الى النقطة 45 ليبتعد بصدارة الدوري بعدما خاض 18 مباراة مقابل 39 نقطة لبيراميدز الوصيف الذي خاض 20 مباراة. وتجمد رصيد المقاصة عند 30 نقطة في المرتبة الرابعة بعدما خاض 20 مباراة أيضا خلف الأهلي الذي يحل ثالثا بعدما حصد 33 نقطة من 16 مباراة. سيطر الزمالك على اللقاء وكان في مقدوره الخروج بنتيجة أكبر لو أحسن لاعبوه استغلال الفرص التي لاحت لهم وجاءت الخطورة الأولى في الدقيقة 11 من اللقاء بعدما انطلق كهربا نحو المرمى ليخترق منطقة الجزاء قبل أن يسدد الكرة ولكن الحارس أحمد عادل نجح في التصدي لها بنجاح. وافتتح محمود علاء التسجيل بعد كرة عالية من طارق حامد قابلها مدافع الزمالك بقدمه مباشرة بتسديدة قوية سكنت شباك المقاصة ليعلن عن تقدم الأبيض في الدقيقة 42.

وحصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 47 بعد تدخل من محمد التوني على عمر السعيد داخل منطقة الجزاء وسجل منها محمود علاء الهدف الثاني للأبيض.

وكاد فرجاني ساسي أن يضيف ثالث أهداف الزمالك في الدقيقة 51 بعدما سدد كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء ولكنها ارتطمت بالقائم. لكن ساسي عاد من جديد للظهور ولكن هذه المرة كانت بالهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 58 بعدما تسلم كرة داخل منطقة الجزاء ليصوبها بسهولة داخل شباك المقاصة.

وحول كهربا كرة عرضية من الجانب الأيسر في الدقيقة 71 لتتجه الى رأس فرجاني ساسي ليضعها التونسي برأسه داخل الشباك معلنا عن ثاني أهدافه في اللقاء والرابع للزمالك. وتعرض حازم امام للطرد في الدقيقة 85 من اللقاء بعدما أشهر محمود البنا البطاقة الحمراء المباشرة له بعد حوار جانبي بينه وبين صلاح ريكو أمام حكم الراية. وسجل باولين فوافي هدف شرفي للمقاصة في الدقيقة 90+3 بعد تصويبة بعيدة المدى سكنت أقصى الزاوية اليسرى لعماد السيد.

