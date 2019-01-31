محلية

عندما نتكلم عن مناقب أميرنا الغالي الشيخ صباح الاحمد (حفظه الله) خلال فترة حكمه الثالثة عشرة... لن نقف عند هذه الحقبة فقط وانما سنرجع لتاريخه منذ أن دخل الحكومة مترئسا دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل (وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حاليا) ودوره في المحافظة على الكيان الرياضي لاستثمار وقت الفراغ بممارسة الرياضة ودعم الرياضة المدرسية في 1958... حيث يعلم من عاصر هذه الفترة أنه اوقف النشاط الرياضي بناء على تحركات سياسية في ذلك الوقت من بعض الاندية بتنظيم خطاب سياسي بثانوية الشويخ (بمناسبة الوحدة بين سورية ومصر وليبيا) حيث رفض ان تكون الاندية مركزا سياسيا لا رياضيا؟ فوقفت الرياضة الاهلية الى ان تعهدت الاندية بعدم الدخول في الشأن السياسي وارجع سموه الاندية الرياضية بشرط اتباعهم بنظام اساسي نموذجي تحتذي فيه الاندية الرياضية وتغير من اسمائها الى اسماء جديدة وتحت رقابة الدولة الى وقتنا الحالي... فهو رجل سياسي محنك يعرف كيف تدار الرياضة سواء على الصعيد المحلي او الدولي ويعلم بأن احترام المواثيق الرياضية (الاهلية) هي السمة المميزة لمزاولة الرياضة العالمية... فبالتأكيد لعب سموه ادوارا مهمة في رفع الايقاف الرياضي السابق والحالي بتوجيه الحكومة بأن يعملوا لدعم الرياضة التنافسية والترويحية حسب النظم العالمية.

وما يميز أمير الانسانية في فترة حكمه المجيدة بأنه يهتم ويتتبع ويبارك ويكافئ جميع الرياضيين الذين يحققون الانجازات الرياضية ويقدرهم تقديرا مناسباً لما حققوه للكويت (مثال: أبطال الرماية). وما اثلج صدورنا بأنه يتدخل في التفكير في كيفية استثمار طاقات الشباب ودعم ميولهم الرياضية وليس ادل على ذلك الا مشروع حلبة السيارات التي تم افتتاحها أخيراً وحرصه على تطويرها لكي تكون مكانا آمنا لمزاولة هذه الرياضة... الخ. لن أستطيع ان اكمل ما قام به سمو الامير لدعم الشباب الرياضي فهو يدعمهم من غير حدود ويهتم باستقبالهم باستمرار لكي يعلمهم بأنه يتابع ويسمع ويشاهد ويقرأ ما يهتم به الشباب سواء في المجال الرياضي او المجالات الترويحية المختلفة.... فلك طول العمر ولسمو ولي العهد ونتمنى لك الصحة والعافية يابوناصر (الله يحفظك للكويت).... والله من وراء القصد.

