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قال امين السر العام في نادي القادسية حسن أبو الحسن أن ناديه يتطلع الى اجراء انتخابات النادي قبل العيد الوطني، لافتا الى أنه في حال اشهار النظام الاساسي للنادي الاحد المقبل في الجريدة الرسمية فان الانتخابات ستقام خلال 15 يوما بعد الاشهار.

وتابع أبو الحسن في تصريح الى «النهار»: «الجمعية العمومية اعتمدت تعديلات النظام الاساس وفقا لملاحظات الهيئة العامة للرياضة وبذلك يكون نادي القادسية قدم بادرة حسن نية للهيئة التي ننتظر منها أيضا أن تكون حسنة النية مع النادي». وذكر ان القادسية أرسل الاول من امس محضر اجتماع الجمعية العمومية الى الهيئة عن طريق نظام الارسال الالكتروني المعتمد في التعاملات بين الطرفين.

ولفت الى ان الجمعة العمومية ألغت الرسوم التي كان يدفعها العضو الراغب في الترشح للانتخابات واستعاضت عنها بشرط تزكية المرشح من 200 عضو في الجمعية العمومية.

