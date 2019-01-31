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حافظ القادسية على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري بفوزه الصعب على العربي 3 - 2 (26 - 24، 20 - 25، 25 - 20، 23 - 25، 15 - 9)، أول من امس ضمن الجولة الثالثة من دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة التي شهدت أيضا فوز كاظمة على التضامن 3 - 0 (25 - 19، 25 - 18، 25 - 18)، فيما تأجلت مباراة الكويت مع الجهراء بسبب استعداد الأبيض للمشاركة في البطولة العربية للأندية التي تستضيفها تونس في فبراير المقبل حيث يقيم الفريق حالياً معسكراً تدريبياً في تركيا.

ويتصدر كاظمة الترتيب برصيد 6 نقاط ويأتي بعده القادسية 5 نقاط، والتضامن والكويت 4 نقاط، والعربي 3 نقاط وأخيرا الجهراء نقطتين. وتقام البطولة بنظام الدوري من قسمين يحقق اللقب فيها من يجمع أكبر قدر من النقاط.

وجاءت مباراة الأصفر مع الأخضر متكافئة طوال اشواطها الخمسة نظراً لتقارب مستوى الطرفين. وتبادل الفريقان الفوز في الاشوط الاربعة الأولى حيث انهى القادسية الشوط الاولى متقدما 26 - 24 بصعوبة بالغة. وعادل العربي الارقام في الشوط الثاني مستغلاً التراجع النسبي لأداء لاعبي الاصفر ما مكنه من انهى الشوط لصالحه 25 - 20. واشتدت المنافسة في الشوط الثالث الذي حاول من خلاله العربي الاستمرار في فرض سيطرته الا أنه واجه صعوبة كبيرة في ذلك نظرا لتألق لاعبي الأصفر في الضربات الساحقة من على جانبي الشبكة بالاضافة الى «البلوكات» القوية وهو ما اسهم في فوز القادسية 25 - 20. ووصلت المباراة الى ذروتها في الربع الرابع مع تقارب مستوى الطرفين حيث ظلت النتيجة متقاربة لغاية النقاط الأخيرة التي حسمها العربي لصالحه 25 - 23. وفرض القادسية سيطرة في الشوط الأخير وتمكن من انهائه لصالحه 15 - 9 محققا انتصارا مستحقاً.

