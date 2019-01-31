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اشاد رئيس نادي كاظمة اسعد البنوان بروح التعاون والتنسيق التي سادت اجواء اجتماع الاندية الذي عقد مساء امس الاول، والنقاشات التي تمت لما فيه مصلحة الرياضة الكويتية.

واوضح البنوان الذي بادر بتوجيه الدعوة للاندية من اجل الحضور في مقر نادي كاظمة، ان المجتمعين جددوا التأكيد على الالتزام بقوانين الكويت وخارطة الطريق التي اقرتها الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع اللجنة الاولمبية الدولية، للوصول الى حل نهائي للازمة الرياضية وبالشكل الذي يحفظ مصلحة الرياضة في بلادنا. ونوه بما تحقق حتى الآن في سبيل الوصول الى التطبيق الفعلي لتلك الخارطة، بفضل تكاتف الاندية صاحبة السلطة في الجمعيات العمومية، مشددا على ضرورة ان تخرج انتخابات الاتحادات الرياضية المقبلة بأفضل صورة ممكنة.

وقال ان اجتماع امس الاول الذي شهد حضورا قياسيا من قبل 14 ناديا، كان تشاوريا وبغرض لمِّ الشمل وبمثابة وضع اسس لمرحلة جديدة وبالتالي اختيار الافضل لعضوية الاتحادات من قبل الاندية. وشدد البنوان على ان الباب مفتوح لجميع الاندية لحضور الاجتماع المقبل، مشيرا الى ان موعد عقده سيتحدد عقب انتهاء اعمال لجنة التنسيق التي اعلنت لوضع اساس مبدئي لتشكيل مجالس ادارات الاتحادات ووضع نظمها الاساسية وامدادها بهوية ممثلي الاندية في تلك الاتحادات لعرضها على رؤساء الاندية. وكان ممثلو 14 ناديا حاضرا باستثناء العربي والقادسية، زكوا امين سر عام نادي القرين عبد الكريم الشحومي متحدثا رسميا باسم الاندية.

